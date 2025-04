Feroz pelea de huasos en medio de rodeo levantó indignación en redes sociales: “Tiene instinto asesino”

Total indignación provocó un video de una violenta pelea entre huasos en la medialuna de San Vicente de Tagua Tagua, en la Región de O’Higgins. Según reportes policiales, el incidente tuvo lugar el pasado domingo y contó con la participación de varios individuos.

¿La causa del conflicto? Según el medio 24 Horas, los jinetes se molestaron porque no estaban satisfechos con los novillos asignados para la competencia. En medio de la tensión, una persona ajena al conflicto descendió a la arena y terminó siendo agredida, incluso con caballos.

A pesar de la seriedad del incidente, el hombre únicamente sufrió heridas leves. En cuanto a los jinetes involucrados, fueron detenidos para un control, pero posteriormente quedaron en libertad.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Las imágenes se hicieron virales rápidamente, generando una avalancha de críticas en redes sociales. “Por qué no se bajan de los caballos y se agarran a combos, pelea limpia”, “Hay niños presente y maltrato animal”, “Se ve que el huaso mal nacido desgraciado que le tira el caballo encima para matarlo, y le pega más encima con el rebenque, tiene instinto homicida” y “Pobres caballitos, me dan mucha pena. Los huasos me dan lo mismo. Son una manga de fachos, ni un brillo”, fueron algunas de las reacciones.