Ad portas de la fondas del Parque O’Higgins: El placer culposo de Irací Hassler por conocido artista urbano

Este 2024 las fiestas patrias se celebrarán con todo en el Parque O’Higgins, con fondas que se inaugurarán el 17 de septiembre y se extenderán hasta el 22. En medio del fiestero ambiente, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, estuvo en conversación con La Cuarta, donde adelantó algunas novedades del evento y confesó tener “debilidad” por un conocido artista urbano.

“Me parece súper bien que podamos tener este nuevo escenario, que va a traer música urbana, música popular, va a traer el stand-up y el humor, a las tradicionales fondas del Parque O’Higgins y en ese sentido creo que las fondas logran mantener lo tradicional, lo clásico, con una esencia de celebrar nuestra patria y también de seguir evolucionando y abriéndose a distintos públicos y edades”, comentó la edil al citado medio.

Cuando se le consultó sobre su opinión respecto a la inclusión de la música urbana en estos espacios, Hassler aseguró: “Me gusta la música urbana, entre otras músicas que me gustan también mucho como el rock argentino, la música popular brasileña... y en particular la música urbana que creo que ha tenido un tremendo desarrollo en nuestro país en el último tiempo. Así que vamos a poder disfrutar de varios artistas como Karen Paola, Angelo Pierattini, Soulfia, que es una mujer que me gusta mucho, ha sido muy interesante poder conocer parte de su música, su talento, el baile, la buena voz”.

Más tarde, le preguntaron si hay algún artista urbano que sea su favorito y si ha tenido la oportunidad de ver algunos en vivo. “En vivo voy a poder ahora visitarlos junto a las fondas del Parque O’Higgins. A ver, yo diría que me gusta harto Soulfia, Karen Paola me gusta también y Pablo Chill-E, me parece bien interesante su música, su ritmo y también parte de la crítica que plantean desde sus reflexiones”, detalló la alcaldesa.

Al final, Irací Hassler soltó la firme y confesó quién es su artista favorito dentro del género urbano. “Mi favorito de toda la vida es Charly García. Me encanta. Y de la música brasileña me gustan muchos. Yo diría que Caetano Veloso y Chico Buarque son de mis más favoritos. Me gustan harto, pero también muchos más. De hecho estaba escuchando algunos que históricamente he escuchado con mi madre, pero también algunos nuevos como Ney Matogrosso, me gusta mucho. Y también, bueno, Elis Regina. Hay varios brasileños que me gustan harto”, sinceró.