Mientras River se quedaba sin Libertadores: Paulo Díaz se gana el odio por esta irónica reacción

Paulo Díaz no lo está pasando bien en River Plate y fue cortado Marcelo Gallardo después de su pésimo rendimiento contra Boca Juniors. Pero eso no es todo, porque el defensor se ganó el odio de todos en Argentina por tener una irónica reacción mientras su equipo sufría en cancha.

El entrenador no lo consideró para el partido clave ante Vélez Sarsfield, afirmando que todo se debe a una decisión técnica. Es más, desde TyC Sports complementaron el caso señalando que "Díaz venía siendo suplente y fue una sorpresa su titularidad ante Boca. Más sorpresivo fue cómo jugó. Ahí fue donde Gallardo evidentemente no le vio ganas de recuperar el puesto".

El gesto de Paulo Díaz que suma críticas en Argentina

River Plate no lo pasa bien en Argentina e incluso está hipotecando sus chances de ir a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, parece ser que esto no le importa a Díaz, quien fue captado riéndose en un palco mientras sus compañeros sufrían en la cancha.

River? Quedandose sin Libertadores.



Paulo Díaz, Colidio y Borja? Cagandose de risa en un palco, como si nada.



La palabra vergüenza queda chica.pic.twitter.com/XzP3NVFPAM November 16, 2025

El video no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde no perdonaron al defensor central. Es más, la mayoría de los hinchas de River Plate están exigiendo su salida inmediata del club no solo por este registro, sino por los pésimos rendimientos que ha sumado últimamente.

¿Qué necesita River Plate para ir a la Libertadores?

La situación de los Millonarios es tan compleja que está quedando fuera del torneo continental por la tabla anual del fútbol argentino. Es más, para clasificar a la Copa Libertadores deben ganar el Clausura o esperar que el campeón salga de Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors, lo que liberaría un cupo en la anual.

