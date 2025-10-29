¡Millones sobre la mesa! Paulo Díaz podría salir de River tras jugosa oferta

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

Actualmente, Paulo Díaz continúa su camino en River Plate, donde en el último tiempo ha perdido un poco de credibilidad dentro de los hinchas debido al mal rendimiento del equipo, donde actualmente marchan quintos en su grupo en el torneo de clausura, a seis unidades de los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Podría salir de Argentina

Es debido a esto que para el próximo mercado de fichajes el defensor nacional ya estaría evaluando sus opciones y podría recibir una millonaria oferta desde Arabia Saudita. Paulo Díaz estaría en la mira del Al-Ittihad, quienes estarían dispuestos a pagar 7 millones de dólares por el pase del jugador, que es el monto solicitado por el cuadro argentino.

