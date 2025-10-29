¿Es de oro? El increíble precio de entradas para palco en duelo de Huachipato ante la U

Este domingo se disputó una nueva versión del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, donde además de la importancia que genera este encuentro, en el plano local tomaba mucha más relevancia, ya que ambos equipos se estaban peleando el puesto del Chile 2 en la tabla de posiciones para clasificar a Copa Libertadores la próxima temporada.

El partido disputado en el Claro Arenas estuvo bastante peleado entre ambos equipos, donde las acciones llegaron en el segundo tiempo, primero al minuto 53' con la expulsión de Gary Medel que dejó a los cruzados con un jugador menos. Pero en el minuto 72', Alfred Canales abrió la cuenta para los locales, resultado que sería el definitivo en el encuentro.

Con esta importante victoria en una nueva versión del Clásico Universitario, Universidad Católica se consolidó en el segundo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, mientras que Universidad de Chile cayó hasta el quinto puesto, pero cabe recordar que aún mantienen un partido pendiente ante Everton de Viña del Mar.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Tras la dolorosa derrota por la cuenta mínima en el Clásico Universitario, el próximo rival de Universidad de Chile por el Campeonato Nacional será Huachipato en condición de visitante el próximo domingo desde las 12:30 horas. Para este encuentro, los azules necesitan una victoria para no perderle pisada a la UC y el cuadro acerero busca acercarse a los puestos de copas internacionales.

Un palco a a $800.000 pesos

Pero una de las cosas más llamativas de este encuentro es el valor de las entradas, ya que la más barata que es la tribuna tiene un valor de 25 mil pesos, mientras que la más cara generó polémica por costar 800 mil pesos. Este sería un palco para ocho personas, el cuál estaría ubicado muy cerca del terreno de juego, pero para quienes no vayan con tantos amigos, también está la opción "más barata" de la terraza vip a sólo 400 mil pesos para dos personas.

También te puede interesar: ¡Fuertes dardos! Michael Clark explotó contra Pablo Milad y Juan Tagle por Clásico Universitario