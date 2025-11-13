Megaincendio en San Bernardo: Confirman que Paul Vásquez resultó herido mientras combatía el siniestro

Confirman que Paul Vásquez resultó herido mientras combatía el megaincendio

Por: Catalina Martínez

Las llamas se apoderaron de San Bernardo este jueves, cuando un megaincendio consumió varias casas y sembró la preocupación entre los residentes. El fuego, que se inició cerca de un Cesfam y un jardín infantil, forzó la evacuación inmediata del área mientras los equipos de emergencia trabajaban para contener el siniestro.

Durante las labores para apagar el fuego, el humorista y bombero Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”, resultó lesionado tras sufrir dificultades mientras prestaba ayuda en medio del intenso operativo.

Hay varias personas lesionadas, tenemos que dar cuenta de al menos dos personas. Una de ellas es bombero y se trata de Paul Vásquez, el Flaco”, informó Tomás Cancino en Contigo en la Mañana

“Vecinos me mostraron un video donde él se ve bastante complicado y nos tenemos que sacar el sombrero con la gente del Cesfam que está al lado, porque vinieron a este punto donde está este siniestro”, agregó el notero. 

Además, Cancino reveló que “son los mismos vecinos que llegan ante nosotros. Están preocupados por el Flaco, que se veía ahogado, con lesiones en su cuerpo y bien complicado. Al parecer, tendría lesiones de consideración”.

¿Qué dijo Paul Vásquez sobre la situación? 

El equipo de CHV decidió hablar directamente con Paul Vásquez para conocer su versión. Ya lejos de las cámaras, el exhumorista relató que se sintió ahogado y estuvo complicado por algunos minutos, aunque insistió en que estaba bien y listo para seguir ayudando. Según se informó más tarde, el ex Dinamita Show se encuentra fuera de peligro

De momento, Bomberos, Carabineros y vecinos siguen trabajando intensamente en el lugar para intentar detener el avance del fuego. El incendio, que ya provocó serios daños y dejó al menos dos lesionados, mantiene en alerta a las autoridades mientras se investiga qué lo originó.

