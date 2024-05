Bombero imputado por provocar megaincendio: ¿Quién es Francisco Mondaca?

Durante los últimos días se dieron a conocer las identidades de dos de los imputados por el megaincendio de Viña del Mar ocurrido en febrero de este año que dejó a 137 muertos y más de 16.000 damnificados. En concreto se expuso que los responsables, quienes quedaron en prisión preventiva, serían un bombero y un exbrigadista de Conaf que pretendían ganar dinero por horas extras a partir de la tragedia.

En específico, el autor material de los hechos se llama Francisco Mondaca y es un bombero de 22 años quien en la formalización en su contra relató que junto con un colega coincidieron en "que a ellos como funcionarios les conviene económicamente hacer horas extra”. Además detalló su participación en los hechos.

Bombero sería el responsable del mega incendio de febrero

El joven, en su testimonio aseguró que ingresó como voluntario a la 13° Compañía de Valparaíso “George Mustakis Dragonas” en diciembre de 2022 por lo que alcanzó a estar cerca de un año y medio en la sede de Placilla cuando ocurrió la tragedia. Además, según La Tercera Mondaca pasó todos los test psicológicos para ingresar a la institución.

Además, en redes sociales mostraba constantemente orgulloso de su uniforme de bombero y sus compañeros lo consideraban una persona "tranquila" por lo que les sorprendió enterarse de la noticia. Incluso hace poco tiempo había sido premiado por su permanencia en la compañía. Durante el juicio acusó al ex de Conaf Franco Pinto de ser el autor intelectual de los hechos.

“Dos o tres días antes del 2 de febrero del presente año, me encontré con Franco Pinto en la vía pública, en la localidad de Placilla, donde él me dijo que el 2 de febrero estaba ‘bueno’ (para iniciar los incendios), debido a las condiciones climáticas que existirían esa jornada, como el calor y el viento. Además, me indicó que estaría ‘bueno’ en el sector de la Reserva Forestal Lago Peñuelas y por la ruta conocida como Camino Viejo a Santiago, ya que existía abundante pasto seco en ese lugar” relató frente a la justicia.

“Concordamos que yo acudiría en horas de la mañana de ese día hasta el sector Las Tablas y Camino Viejo a Santiago a efectuar incendios, mediante el lanzamiento de artefactos incendiarios que él mismo me había enseñado a confeccionar de forma verbal anteriormente en otro incendio”, aseguró.

