Paty Maldonado se lanza con todo en contra de Jeannette Jara y le deja mensaje: "Acuérdense de mí"

En su programa de YouTube Patricia Maldonado se fue con todo en contra de Jeannette Jara, la candidata presidencial por el Partido Comunista. En concreto la comunicadora advirtió que Jara era una suerte de actriz que sabe muy bien manejar la forma en la que se muestra al patrón electoral y le pidió a las personas "no confiar" en ella.

“No me pilló de sorpresa bajo ningún punto de vista. Es una mujer inteligente, sabe perfectamente bien qué botón apretar, pero la encuentro extraordinaria como actriz”, reconoció Paty en su programa e incluso se aventuró a señalar que “Jeannette debería hacer una película, una teleserie y ser candidata al Oscar, porque ella sabe como manejar su cuerpo, las manos, la cara, la sonrisa”.

¿Qué más dijo Maldonado sobre Jara?

“Ella utiliza todo eso y es aparentemente una buena niña, que no le haría daño a nadie, una mujer que habla del amor y la gente que la ve dice ‘chuta, esta galla parece que no es de izquierda’”, añadió, riéndose con ironía. En su canal de YouTube, la panelista de Tal Cual aseguró que la exministra del Trabajo “no es más de izquierda porque no nació antes" lanzó.

Desde el embrión es comunista y va a morir comunista. Acuérdense de mí, es una mujer de la cual no hay que confiar”. “Ella va a buscar todos los métodos, porque ella pertenece al partido más disciplinado. Son verdaderas ovejas que siguen al líder. ‘Hay que matar al papá’ y salen todas las ovejas a matar al papá”, complementó.

Luego, Maldonado se situó en la vereda contraria a Jeannette Jara. Es más, dijo que, si fuera por ella, se proclamaría como la presidenta de la “ultraderecha” en Chile. “A mí me da risa porque ella dice ‘no hay que confiar en la ultraderecha’. Jeannette, no existe la ultraderecha y estás hablando mentiras. Si existiera la ultraderecha yo sería la presidenta del partido, porque yo soy de ultraderecha. Así como tú eres ultraizquierda, yo soy ultraderecha”, indicó.

Finalmente, la opinóloga le dejó un directo mensaje a la candidata del PC: “Vas a ofrecer lo mismo que Boric, ‘no más pobreza ni desigualdad’, y mira todos los robos que ha hecho tu gobierno. Se lo han robado todo”.

