Parodia de la UDI sobre el presidente Boric genera polémica y enojo del Gobierno: "Inaceptable"

Durante las últimas horas el Gobierno reaccionó con todo a un video compartido por la UDI en donde realizaron una parodia caricaturizando al presidente Gabriel Boric. En concreto en el registro se oyó la voz del supuesto mandatario, sin contexto alguno, hablando de manifestaciones con “molotovs” y “overoles blancos”.

El video acumula miles de reproducciones y ha generado polémica en redes sociales. Además en el video se vieron imágenes como la del “Perro Matapacos” en la pantalla del teléfono; un sitio web de noticias humorísticas en el notebook; y sobre el escritorio, retratos de Boric junto a Giorgio Jacksony Jeannette Jara.

¿Qué reacción tuvo el Gobierno sobre la parodia de Boric?

Posteriormente, el personaje empieza a recibir mensajes en su celular con quejas sobre la educación pública. Ante esto, responde con emojis, se toma la cabeza con frustración y el video finaliza con la frase: “La educación pública no se destruyó sola. Fue el resultado de un Gobierno más preocupado de ideologías que de soluciones reales para los chilenos”.

🔴 VIDEO | "Incomprensible": Gobierno responde a burlesca parodia del presidente Boric hecha por la UDI https://t.co/fshYhBr2wI pic.twitter.com/owcX281zVw July 7, 2025

El video publicado este lunes en plataformas como Instagram, fue visto en La Moneda y en un punto de prensa, se le consultó al respecto a la ministra vocera de Gobierno (S), Aisén Etcheverry. “Yo diría que en política y en procesos de elecciones no todo vale”, partió manifestando la secretaria de Estado. “La figura presidencial es una figura que todos sabemos tiene que ser respetada”, agregó.

Luego, advirtió: “lo decimos desde el Ejecutivo y lo hemos dicho desde esta vocería en innumerables ocasiones, la ciudadanía espera más de la política. Espera respeto, espera que cuidemos las formas, espera que entreguemos información veraz y que no tratemos de confundir con contenidos que son, a lo menos, engañosos“. Para cerrar, la portavoz del Ejecutivo sentenció: “En ese sentido, el video en particular que usted menciona, que lo vi hace pocos minutos atrás, nos parece no solo incomprensible sino que también inaceptable”.

Te puede interesar: “Está muy enojado con Chile”: Destapan motivos por los que Martín de los Santos no quiere volver a Chile