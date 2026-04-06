¿Quién juega mejor? Patricio Yáñez saca ronchas con “odiosa” comparación entre Colo Colo y U de Chile

Colo Colo sumó un nuevo triunfo y sigue como líder en la tabla de posiciones, pero el equipo sigue sin convencer el paladar de los hinchas. Por contraparte, U de Chile ha tenido un alza en su juego de la mano de Fernando Gago, lo que llevó a Patricio Yáñez a dejar una odiosa comparación.

El exdelantero que defendió ambos equipos fue claro al momento de analizar. “Quizás es muy exquisito decirlo, porque el hincha está feliz, los albos están punteros, pero en términos de paladar, el equipo no vuela todavía“, comenzó diciendo en Radio Agricultura.

Colo Colo o la U: ¿Quién juega mejor?

En la misma línea, el campeón de Copa Libertadores 1991 agregó que “voy a decir algo odioso, que le va a molestar a mucha gente. Pero, la U ya tiene un tono distinto y juega mejor. Mientras que el Cacique saca los partidos adelante con un plantel que está armado sólo para el pijama de la casa, es decir los torneos locales”.

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Pato Yáñez deja "odiosa" comparación entre la U y el Cacique.

Para sentenciar su análisis, el exgoleador fue claro con los aspectos que le faltan al Cacique del “Tano”. “El Cacique es puntero y es merecido lo de Ortiz, pero todavía no aparece el gustito que deje bien el paladar del hincha, que en esa línea es muy exigente“, concluyó.

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Lo cierto es que los albos marchan primeros, pero los azules están apretando el acelerador y ya están a cinco puntos de distancia en la tabla de posiciones. De momento quedará esperar para ver cómo concluye la temporada, pues queda mucho tramo aún por recorrer para cada club rumbo al título de Liga de Primera.