No lo pasan nada bien: Alexis y Gabriel Suazo son increpados por hinchas del Sevilla tras riesgo de descenso

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tenía una verdadera final en esta jornada de LaLiga, pues enfrentaba a Real Oviedo, rival directo en la lucha por el descenso. ¿El resultado?, una derrota por la cuenta mínima que hizo perder la paciencia a todos los hinchas sevillanos.

Nuevamente los fanáticos del club asistieron hasta el aeropuerto para recibir a los jugadores tras la derrota, pero con un solo objetivo: demostrar con insultos todo el descontento que tienen frente a la situación. Si bien es cierto que el hecho no pasó a mayores, sí hubo hechos puntuales que preocuparon a todos.

Hinchas del Sevilla insultan al plantel

Lo más grave ocurrió cuando algunos más extremistas comenzar a gritar “Muérete” y “Da la cara, cabrón”, insultos aparentemente destinados para el presidente del club. Esto mismo obligó a LaLiga a emitir un comunicado para condenar la grave situación que se vivió.

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💥 HOSTIL RECIBIMIENTO al SEVILLA tras la DERROTA en Oviedo.



😡 Algunos aficionados sevillistas recriminaron la actitud a los jugadores. pic.twitter.com/mYIMC96bZ6 April 6, 2026

"LALIGA condena las amenazas, insultos e intimidaciones contra jugadores, técnicos, directivos y empleados de los clubes profesionales. Tras los acontecimientos ocurridos ayer en Sevilla, procederá a denunciar los graves hechos producidos y colaborará con las autoridades para identificar a los responsables", indicaron en un comunicado oficial.

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Lo cierto es que el panorama en Sevilla cada vez es peor y Alexis Sánchez con Gabriel Suazo lo están sufriendo, pues no han podido hacer mucho para evitar este pésimo momento que está viviendo el club esta temporada.