Pato Yáñez no perdona la polémica conferencia de Jorge Almirón en Colo Colo: "Demuestra claramente que…"

Nuevamente Jorge Almirón está en el foco de la polémica, y es que en la conferencia de prensa previa al partido de Colo Colo ante Everton de Viña del Mar, el técnico disparó una vez más contra el arbitraje del fútbol chileno luego de su expulsión en el duelo contra Huachipato, y ahora fue Patricio Yáñez quien reprochó sus dichos.

"Como que te quieren someter. Ándate al banco de suplentes, siéntate ahí y que no exista el entrenador, en este caso yo. Tal vez será por los antecedentes del año pasado, que no nos perdonan que ganamos el Campeonato pasado. No digo que haya persecución, sino que están muy atentos", lanzó el DT ante la prensa.

Como era de esperarse, las palabras del trasandino no fueron bien recibidas dentro del balompié nacional, como es el caso de Patricio Yáñez, que no se guardó nada en ESPN Chile: "Se equivoca una vez más. Está desenfocado completamente, no tienen sentido sus palabras, ha sido expulsado en varias oportunidades".

"El año pasado ya tuvo un tema con el partido ante Huachipato", agregó el campeón de la Copa Libertadores 1991, que también acusa que el estratega hoy no está para dirigir al Cacique: "Demuestra claramente que no está concentrado, no transmite tranquilidad y no le entrega las herramientas necesarias a los jugadores".

"Esta declaración del día de hoy demuestra claramente que no está cien por cien limpio como para entregarle las herramientas a sus jugadores", insistió Yáñez sobre Jorge Almirón, quien por cierto, una vez más, no podrá acompañar al equipo este domingo cuando visiten a Everton por la fecha 19 de la Liga de Primera.

