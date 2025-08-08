¿Es suficiente con lo que tiene? Colo Colo cierra el mercado de fichajes sin novedades

Este fin de semana, Colo Colo tenía un nuevo desafío en condición de local ante Huachipato, donde tras el empate de la fecha pasada ante O'Higgins, el equipo necesitaba sí o sí sumar una victoria para comenzar a meterse en los puestos de copas internacionales y no tomar más distancia sobre los líderes del Campeonato Nacional.

Si bien el cacique tomó el control del encuentro desde el primer momento, Huachipato supo aprovechar los errores de los albos y al minuto 32', Maximiliano Gutiérrez anotó la apertura del marcador para la visita. En la segunda parte, Javier Correa puso el empate al minuto 52', pero Jimmy Martínez puso nuevamente en ventaja a la visita al minuto 68'. A pesar de esto, Javier Correa logró anotar el empate definitivo del encuentro en el minuto 79', pese a presentar claras molestias físicas.

Con este empate, Colo Colo sigue sin generar buenos resultados y sumando fuertes críticas en sus hinchas. Donde si bien, se meten de manera momentánea en los puestos de copas internacionales, cada vez se alejan de los punteros, quienes continúan ganando mientras los albos suman su segundo empate concecutivo.

Este jueves terminó la ventana del mercado de fichaje para esta segunda parte de la temporada, donde varios equipos aprovecharon de reforzarse en las zonas donde tenían más problemas dentro del terreno de juego. Además, se dieron algunas polémicas o sorpresas como lo fue la llegada de Eduardo Vargas a Audax Italiano por sobre Universidad de Chile.

En el caso de Colo Colo, no sumaron ninguna nueva pieza, algo que preocupa bastante a los hinchas, ya que algunas figuras del equipo como Lucas Cepeda aún podrían salir del estadio monumental. Además de esto, otros jugadores que alcanzaron a salir del cacique fueron los casos de Cristián Zavala a Coquimbo Unido y Brayan Cortés a Peñarol.