¡Se pegó el show! Pastor Soto y su polémica intervención contra proyecto de eutanasia

En la Cámara de Diputados expresaron su alarma luego de que un ataúd fuera colocado en la calle de la mano de Javier Soto, autodenominado pastor evangélico y popularmente conocido como Pastor Soto.

En los alrededores del Congreso, el fanático religioso colocó sobre el ataúd una foto del diputado Vlado Mirosevic como forma de protesta contra el proyecto de eutanasia. “¡Chile va a pagar, señores! Aprueben estas leyes criminales y Chile va a pagar las consecuencias. Se van a acordar de estos mensajes, se van a acordar de lo que dijimos una y otra vez”, se escuchaba advertir a Soto.

“Miserables estos políticos. Son tan miserables. Se llenan la boca hablando de seguridad. ‘¡Ay! Queremos un país más seguro’, pero un hijo hoy día puede estar seguro en el vientre de su propia madre y hablan de seguridad los farsantes políticos corruptos, criminales sanguinarios, ladrones, traidores, perverso como Karol Cariola, como Vlado Mirosevic, como la perversa Camila Vallejo, como la perversa de Antonia Orellana”, sentenció.

Diputado responde

Más tarde, a través de su cuenta de X, el aludido parlamentario del Partido Liberal respondió a las palabras del Pastor Soto y acusó: “Sigue acosándome y amenazándome de muerte -fuera del Congreso- por promover la ley de eutanasia”.

“No vamos a parar por amenazas de fanáticos e intolerantes. ¡Cada chileno merece decidir en libertad!”, agregó Mirosevic. Por otro lado, los pares del legislador exigieron la detención del predicador.

