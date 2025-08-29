“La dictadura torturó a mi papá”: Desclasifican reproche de diputado a Matthei tras polémicos dichos

Recientemente se reveló un episodio oculto que expone la difícil encrucijada vivida por Evelyn Matthei meses atrás, cuando sus declaraciones sobre la dictadura de Augusto Pinochet desataron una fuerte controversia.

Fue en junio cuando, en conversación con Radio Agricultura, la candidata presidencial de Chile Vamos afirmó sobre el Golpe de Estado de 1973 que “no quedaba otra” y que la muerte de personas era un desenlace “inevitable”.

Si bien más tarde la abanderada pidió disculpas de manera pública, antes vivió un episodio reservado: debió disculparse en privado con dirigentes que le habían dado su apoyo. Entre ellos estuvo el diputado Andrés Jouannet, quien le dijo frente a frente que su padre fue víctima de la dictadura.

Le dio su apoyo y la encaró

Tal como consignó La Tercera, luego de las polémicas palabras de Matthei, Jouannet y un grupo de dirigentes del partido Amarillos llegaron hasta su comando para entregarle públicamente su apoyo como candidata.

Durante la reunión, Jouannet relató el caso de su padre, Reinaldo, quien sufrió torturas, estuvo detenido y aparece registrado en el informe de la Comisión Valech. “La dictadura torturó a mi papá”, habría sentenciado el parlamentario. Por otro lado, El ex subsecretario Álvaro Briones igualmente hizo sentir su molestia, recordando que vivió en el exilio en México luego del Golpe.

Según fuentes citadas por LT, Evelyn Matthei hizo un mea culpa durante la conversación: reconoció que sus palabras habían ofendido e insistió en que fue un error y que no representan lo que realmente piensa. También recalcó que su familia nunca respaldó violaciones a los derechos humanos.