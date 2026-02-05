¿Fue un alboroto innecesario? Partido de Huachipato vs U de Chile ya tiene fecha para disputarse

U de Chile vs Huachipato se juega en su fecha inicial.

Por: Fabián Marambio

La suspensión del Huachipato vs U de Chile generó mucha problemática debido a que nadie quedó conforme con la decisión de la Delegación Presidencial. Sin embargo, parece ser que el organismo echó pie atrás en su medida debido a las múltiples presiones y, después de todos los problemas, el ya tiene fecha para disputarse.

Según adelantó La Magia Azul, y aunque parezca un chiste de proporciones, finalmente el partido se jugaría en su fecha y horario inicial, es decir, este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio CAP de Talcahuano. Si bien es cierto que Huachipato planeaba soluciones para disputar el duelo en otra fecha cercana, esto ya no será necesario.

Huachipato vs U de Chile se jugará en su horario pactado

Eso sí, a pesar de que el duelo se jugará en dicho horario y fecha, hay una medida que no tiene cambios. Y es que, a diferencia de lo que es costumbre en los partidos de Huachipato, este compromiso solo contará con la presencia de hinchas locales, es decir, los fanáticos universitarios no podrán decir presente en el recinto.

Liga de Primera suspende el Huachipato vs U de Chile.
Partido de Huachipato y la U se disputaría en su fecha inicial.

Esta prohibición de hinchas azules facilita la gestión del compromiso, pues los agentes policiales y las medidas de seguridad no tendrán que ser tan exhaustivas. Los motivos de la decisión se deben a la compleja situación que se ha vivido con los incendios en la zona, pero también a los pésimos comportamientos que mostró la hinchada de la U en el último partido ante Audax Italiano.

De ahora en más solo resta esperar por la confirmación oficial de la decisión por parte de las autoridades regionales y de la ANFP, aunque todo parece indicar que el compromiso se terminará disputando de igual forma en la hora y fecha acordada inicialmente por la ANFP.

