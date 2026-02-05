Fernando Ortiz patea el tablero en Colo Colo: refuerzo que acaba de llegar asoma como titular contra Everton

Colo Colo necesita un triunfo urgente ante Everton para no seguir complicándose en la Liga de Primera y Fernando Ortiz lo sabe. Es por eso que el entrenador pateó el tablero y prepara importantes cambios, entre ellos, la inclusión de un refuerzo que acaba de ser presentado en Macul.

Se trata de Álvaro Madrid, volante mixto que arribó esta semana al Estadio Monumental y que acumula solo un par de entrenamientos con los albos. Sin embargo, y según informaron en D Sports, esto no sería impedimento para que el “Tano” lo incluya desde el arranque justamente ante su exequipo.

Álvaro Madrid prepara su debut en Colo Colo

La necesidad de triunfos y de mejorar el pésimo rendimiento mostrado ante Deportes Limache obliga a Ortiz a tomar decisiones. Entre ellas, la inclusión de Madrid en la zona media de la cancha, donde ocuparía el lugar de Tomás Alarcón para acompañar a Víctor Felipe Méndez y Arturo Vidal.

Álvaro Madrid debutará en el Cacique justamente ante su exclub.

La otra gran novedad del Cacique será la inclusión de Javier Correa en la ofensiva, aunque aún no se termina de dilucidar si lo hará para reemplazar o acompañar a Maximiliano Romero. Además, es probable que Claudio Aquino también retorne a la titularidad después de haber aportado con una asistencia en el debut.

¿Cuándo juega el Cacique?

El partido entre albos y viñamarinos está pactado para este sábado 7 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Cabe destacar que el duelo es importante para ambos equipos, pues los dos sufrieron derrotas en la primera fecha y necesitan ganar para enmendar el rumbo.