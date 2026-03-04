¡Se llevó millonario botín! Parroquia de San Miguel sufrió insólito robo de tecnología y donaciones

Desde las donaciones de los fieles y hasta los dulces de los niños que hacen catequesis fueron parte del botín que dejó un insólito robo al interior de la Parroquia Santa María de la Esperanza, en la comuna de San Miguel, hecho que generó profunda molestia entre la comunidad.

Según informó T13, el delito se registró durante las últimas horas, luego de que un sujeto ingresara en solitario al recinto religioso de la calle Cuarta Transversal y sustrajera diversos equipos, entre ellos micrófonos, computadores y proyectores. Además de los aportes de los feligreses y otros productos destinados a las actividades pastorales infantiles.

Asaltante fue captado por cámaras

Para la comunidad de la parroquia, el actuar del responsable no fue al azar: apuntan a que habría ingresado con información previa, ya que se desplazó directo hacia muebles poco visibles y retiró cinco alcancías. En tanto, las grabaciones de seguridad, difundidas por La Tarde es Nuestra, muestran que el hombre accedió al recinto tras trepar la reja perimetral y avanzar por el techo antes de entrar al templo.

El padre Sergio, en conversación con el espacio de Canal 13, explicó respecto al episodio: "Aquí teníamos el data, que era para proyectar la letra de las canciones para las misas, un notebook, todos los micrófonos, todo lo que era algo pequeño para el sonido de las misas en la parroquia y desgraciadamente se llevó casi todo. Quedó sólo consola".

El golpe económico podría ser mucho más grave de lo que se pensó en un comienzo: solo el equipamiento robado ya superaría el millón de pesos, pero al sumar el dinero que había en las alcancías, el monto total del asalto seguiría escalando.

¿Qué harán a partir de ahora?

Frente al complejo escenario que dejó el robo —justo en la antesala de Semana Santa—, el sacerdote explicó cómo se las arreglarán para no suspender las celebraciones religiosas y dar continuidad a las misas.

"Apelamos a los feligreses, a las personas que nos puedan ayudar para recuperar estos implementos tecnológicos para que el coro pueda cantar, se puedan proyectar las canciones y que eso permita que el canto, la alabanza, la liturgia sea agradable a nuestros oídos y también por supuesto alabar a Dios", expresó el religioso.

Ya para cerrar, el padre Sergio puso sobre la mesa una impactante realidad: no sería la primera vez que la parroquia de San Miguel sufre un atraco de este estilo.

"Esta no es la primera vez que nos han robado. Está la tendencia de que no denuncie, mire, que esto... ¡No! Ya es como la tercera vez y quedarse callado es hacerse cómplice de una realidad que nos está volviendo cada vez más indiferentes y no es la primera vez que roban una iglesia", sentenció.

