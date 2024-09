Eduardo Barril revela violento episodio con cura en la iglesia: "Intentaron abusar de mí"

En el programa de YouTube Todo Va a Estar Bien el actor Eduardo Barril dio a conocer un impactante episodio que habría vivido con un cura que lo intentó abusar sexualmente. En concreto, el artista mencionó que este hecho lo hizo no querer seguir involucrado con la iglesia y perder su motivación por ser sacerdote.

En el espacio también abordó temas sobre su vida personal, carrera y entregó su opinión sobre el Chile actual. “Quería ser cura y no fui cura, porque no me gustaron cosas que pasaban en la Iglesia” lanzó al ser preguntado sobre su frustrada carrera como religioso momento en el añadió que prefería no manchar a toda una institución por situaciones así.

La dura confesión de Barril

“Yo creo que esas cosas han pasado siempre, a veces se publicitan más que otras, pero me alejé. Estamos hablando de los años 40 o 50″ declaró más tarde sobre el delicado tema. “¿Te quisieron abusar a ti personalmente u observaste algo?” le consultó el periodista y conductor Eduardo De la Iglesia.

“No, a mí” aseguró el actor. “¿Un cura? ¿En el proceso de preparación?” insistió el profesional que no se esperaba esta confesión en pleno programa. “Sí... y salí arrancando. Uy, mira lo que habla uno. Tuve que haber tenido unos 11 años, porque era sentable en las rodillas” recodó Barril en el espacio.

Sobre la misma aprovechó de aclarar que “ahí quiero decir algo: como en toda institución, uno no puede, por una cosa, ensuciar a todo. Ese fue un mal elemento que fue castigado, pero hay elementos magníficos en la Iglesia” y detalló que “me lo guardé, pero mi viejo se enteró porque me vio la cara, llorando. Ahí, al hechor lo trasladaron de ciudad. A mí me da mucho rabia, porque enloda a la Iglesia católica”.

