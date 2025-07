“Está muy enojado con Chile”: Destapan motivos por los que Martín de los Santos no quiere volver a Chile

Luego de una extensa búsqueda internacional, Martín de los Santos fue finalmente capturado esta semana en Brasil. La detención se concretó gracias a un operativo conjunto entre la Policía Federal brasileña y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

Según una reciente revisión de medidas cautelares, el sujeto debería estar cumpliendo prisión preventiva en Chile. Sin embargo, por ahora permanece recluido en la cárcel Ahmenon Lemos Dantas, ubicada en Várzea Grande. Esto mientras se espera una eventual extradición que podría traerlo de regreso al país.

Con el correr de las horas, han emergido nuevos antecedentes sobre De los Santos, revelados por el influencer Pablo Roa, quien lo entrevistó días antes de su detención. Ambos mantuvieron contacto hasta el momento en que el empresario fue capturado. Según relató Roa, hubo detalles en sus últimas conversaciones que resultaron especialmente llamativos.

En conversación con Contigo en la Mañana, Roa fue consultado sobre las razones por las que Martín de los Santos quería evitar regresar a Chile y esconderse en Brasil. "Me dijo que tiene miedo. Me dice que ya su vida en Chile no la va a poder hacer, que está muy enojado con Chile", reveló el influencer.

Frente al impacto de Andrea Arístegui, Roa ahondó en sus declaraciones. "Siente que Chile ha sido injusto y que Chile en el fondo no lo merece. Una cosa así me dijo, que Chile no lo merece", detalló.

Igualmente incrédulo, Julio César Rodríguez le consultó al influencer si esta molestia estaba orientada a la justicia chilena o al país en general. "Está enojado con Chile en general. Me dijo que la gente no entendía, que él no se merecía esto", sentenció, en términos del juicio público que se le estaba haciendo al empresario.