“Es un porro…”: Franco Parisi y Gonzalo Winter protagonizaron tenso encontrón en Canal 13

Con las próximas elecciones presidenciales a meses de distancia, varios candidatos ya se han enfrentado en debates televisivos o en redes sociales. Esta vez, le tocó el turno a Franco Parisi y Gonzalo Winter, quienes protagonizaron un duro encuentro cara a cara en un estudio de Canal 13.

“Le dije en su cara la verdad. Es un porro que se echó 12 ramos y no fue echado de la universidad simplemente por ser un apitutado”, afirmó Parisi respecto al cruce. Todo se dio en el marco de la participación de ambos candidatos en el programa Mesa Central.

Y es que, según se puede apreciar en el video difundido por T13, el diputado frenteamplista encaró a Parisi por sus declaraciones: “Se te pasó la mano y dijiste algo que no existe”.

Más tarde, a través de sus redes sociales, el líder del Partido de la Gente insistió en su ataque y mencionó al exdiputado Renato Garín. “La pelea con Winter fue simplemente porque le dije que se había echado 12 ramos o no @RenatoGarinG?”, escribió en su cuenta de X el economista.

Ante la mención, Garín no tardó en sumarse a la acusación contra Winter. “Me comentan que @gonzalowinter está negando que reprobó 12 ramos. Es muy simple Gonzalo, tienes que subir tu concentración de notas. Todavía tengo guardados los "trabajos" con los que tus (ex) amigos te ayudamos a pasar tus cursos”, sentenció el ex parlamentario.