“Renuncia a tu sueldo”: El palo de Franco Parisi a Johannes Kaiser que desencadenó tenso momento en vivo

En el marco de las próximas elecciones presidenciales, y a propósito del financiamiento de campañas, los candidatos electorales Johannes Kaiser y Franco Parisi se enfrentaron en un tenso debate durante la transmisión del programa Sin Filtro.

El intercambio se dio cuando Parisi, recién llegado a Chile para hacer campaña, esta vez en persona, desafió a Kaiser a renunciar a su cargo como diputado o al menos a su dieta parlamentaria.

“Que todos los candidatos, incluyéndolo a usted, que están con cargos de diputados y senadores, y que son candidatos ya declarados, dejen de ejercer”, lanzó de una el economista. “No puedo”, le contestó el parlamentario.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Renuncia a tu sueldo. Lo puedes hacer. Lo hizo (Marco Enríquez) Ominami”, respondió Parisi. Cabe aclarar, que MEO no pudo renunciar a su dieta cuando era diputado, porque lo impide la ley. Eso sí, lo que hizo fue donar parte del sueldo.

Con respecto a lo anterior, el líder del Partido de la Gente (PDG) advirtió al “libertario” que “están utilizando autos, teléfonos, secretarias, oficinas... Eso no es democracia”.

Se desata el cara a cara

Kaiser no tardó en responder al emplazamiento. “De lo que yo recibo como diputado, nada puede irse a una campaña presidencial. Cualquier denuncia pueden hacerla de inmediato a Contraloría y la cuestión y termina mal”, aseguró.

Con respecto al desafío de Parisi, sostuvo: “Yo fui elegido y de hecho, no voy a suspender mis actividades parlamentarias (...) Si yo me retirase y dejase de hacer mi trabajo como parlamentario, dejaría sin representación política a las personas que me eligieron y eso no corresponde”.

“Yo voy a seguir haciendo mi trabajo y seguir recibiendo mi sueldo, y en el tiempo libre que tenga voy a hacer mi campaña”, sentenció el diputado, a lo que Parisi no perdió tiempo en retrucar. “Dime qué parte de tu día se dedica a ser candidato, y qué parte de tu día se dedica a ser diputado. Tú eres un cabro joven, por lo tanto, hagamos las cosas bien”, manifestó.

Kaiser afirmó que planea dejar de utilizar el vehículo proporcionado por el Congreso en agosto, coincidiendo con la inscripción oficial de su candidatura. Ante esto, Parisi expresó que tomar esa decisión tan cerca de las elecciones, a su parecer, “es incorrecto, es injusto”, además de considerar que afecta negativamente a la democracia.