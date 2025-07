¡Acusaron ignorancia! Parisi y su particular promesa para identificar “verdaderos” mapuches

Franco Parisi, en calidad de precandidato presidencial, encendió el debate nacional al presentar una polémica propuesta sobre la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

En conversación con Tomás Mosciatti en Mega, el economista recibió una directa pregunta: “¿Es verdad que quiere que los chilenos se hagan un test de ADN para saber qué porcentaje de sangre mapuche tienen?“.

“Sí, porque ha habido gente que se ha aprovechado. Usted conoce la historia del ‘rey del pueblo mapuche’, que fue un francés que vino para acá a decir que era mapuche. Hay gente que se aprovecha de las razas originarias”, respondió Parisi.

De acuerdo con sus declaraciones, un “verdadero” mapuche debería arrojar un “80%” en su sangre. Y, a su juicio, aquel que tenga 79% “no es mapuche para recibir los beneficios que se quieren”

Frente a eso, Mosciatti le preguntó si él se sometería al examen. “¡De todas maneras!“, contestó sin dudar. Eso sí, dijo que lo haría cuando la ley esté operando y afirmó: ”Yo nunca me he aprovechado de ningún beneficio diciendo que soy mapuche. Nunca".

Aunque de inmediato aclaró: “No creo que lo necesite (el examen) porque no me siento mapuche. Es para los que quieren beneficios”. Por otro lado, Parisi afirmó que el examen no solo se aplicaría al pueblo mapuche, sino también a todos los pueblos originarios presentes en el país. “Hay gente que dice que es de determinada raza y no lo es”, insistió.

Acusan ignorancia

El candidato a La Moneda ya había planteado anteriormente esta propuesta, lo que motivó una reacción por parte de la diputada mapuche Eicka Ñanco (FA). La parlamentaria calificó sus dichos como una muestra de desconocimiento y aclaró que la identidad mapuche no está determinada por la “raza”, sino por una historia y sentido de pertenencia compartidos.

“Es ignorancia y racismo. Más que datos de laboratorio, somos historia e identidad y en Chile ya existen formas de reconocimiento cultural y comunitario. La identidad no se prueba, se defiende”, sostuvo Ñanco.