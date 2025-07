¿Qué podría salir mal? La crítica de Gustavo Huerta al Mega Arengazo de Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo volvió a la acción tras sus vacaciones para afrontar el primero de los dos encuentros que tiene pendiente por la primera rueda del Campeonato Nacional. En esta oportunidad se enfrentaron en condición de visitante a Universidad Católica, donde necesitaban sumar unidades para salir de la parte media de la tabla de posiciones.

El primer tiempo del encuentro fue bastante monótono, donde primaron las interrupciones del juego y los encontrones entre los jugadores, donde el juez principal no se animó a mostrar amarillas. Fue en el segundo tiempo donde Universidad Católica tomó el protagonismo y en el minuto 70', tras un mal despeje de Brayan Cortés, Daniel González abrió la cuenta en el partido.

Ya en los instantes finales del encuentro, el canterano Diego Correa sentenció la victoria para el cuadro cruzado ante un Colo Colo que no tuvo remates al arco y dejó muchas inquietudes de cara a lo que será el superclásico ante Universidad de Chile de la próxima semana, donde se espera puedan mostrar una mejor versión.

El próximo gran desafío de los albos será una nueva versión del Superclásico ante Universidad de Chile en condición de visitante el próximo sábado desde las 15:00 horas. Este duelo cobra vital importancia no sólo por la historia entre ambos equipos, sino que esto podría ayudar a el cacique a salir un poco de la actual crisis o definitivamente terminar de hundirlo.

Para poder alentar al equipo, el día de mañana Colo Colo realizará un Mega Arengazo, el cuál se supone que se realizará bajo estrictas medidas de seguridad. Pero el periodista Gustavo Huerta criticó duramente esta actividad. "No entiendo cómo no se autoriza un partido amistoso ante un equipo español y lo del viernes sí se autoriza. Desgraciadamente la experiencia nos ha dicho que no existe el control y esta es una falta de respeto".