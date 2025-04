 “Tiene que comerse muchos sapos”: Evelyn Matthei sacó ronchas en Johannes Kaiser con insólito comentario

Nuevamente, Evelyn Matthei y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. Y es que la ex alcaldesa de Providencia reflexionó sobre la idea de incorporar al también candidato presidencial, Johannes Kaiser, como ministro de su eventual gobierno.

Fue el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, quien dio a luz la idea tras sugerir que Kaiser “sería un tremendo ministro de Matthei”. Sin embargo, la propuesta no fue bien recibida en sectores de Chile Vamos. El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, por ejemplo, admitió que se le “aprieta la guata” con esa “invitación”.

Ahora, en medio de una entrevista con Juan Manuel Astorga en Radio Infinita, Matthei fue consultada por esa posibilidad. En su respuesta, realizó una particular reflexión, pero no descartó nada.

“Todo eso hay que mirarlo, la política es el arte de lo posible, tengamos claro que en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos, pero así es la vida, algunas personas trabajan en un lugar donde no quiere estar pero no tiene otra alternativa”, afirmó la candidata.

“Lo que uno tiene que mirar, es cómo llegan las fuerzas, cuáles fueron los resultados parlamentarios y en las primeras vueltas”, profundizó. Eso sí, aseguró que “empezar a hablar de ministerios cuando ni siquiera hemos ganado... a mí lo que se me aprieta la guata es empezar a repartir puestos”.

Evelyn Matthei no descarta tener que ofrecerle un Ministerio a Johannes Kaiser para pedir su apoyo en segunda vuelta.



"En la vida a veces hay que comerse muchos sapos", dice. pic.twitter.com/605geD5LVv — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) April 3, 2025

Kaiser responde

Para sorpresa de nadie, las declaraciones de Matthei se viralizaron y llegaron hasta el mismísimo Kaiser. Pero el candidato no lo dejó pasar y respondió duramente, desechando la comentada propuesta.

"Yo no me meto en los gustos culinarios de la gente, pero quiero recordarle a la candidata Evelyn Matthei que no estoy postulando, ni estoy interesado, en ser parte de su gobierno“, arremetió. “Le quiero solicitar, por tanto, que me deje fuera del menú”, cerró el diputado.