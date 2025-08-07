¡Entre risas y pifias! La polémica frase de Parisi sobre sueldos de mineros en Chile

Franco Parisi

Franco Parisi dejó la grande durante un debate presidencial convocado por estudiantes de la carrera de Minería en la Pontificia Universidad Católica, donde su participación no pasó desapercibida.

Bajo el nombre de “El Futuro de la Minería”, el encuentro se convirtió en uno de los primeros debates que reunió a casi todos los aspirantes presidenciales confirmados hasta ese momento. Allí estuvieron Jeannette Jara, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi y José Antonio Kast.

Durante su participación, Parisi quiso destacar el rol de los trabajadores del rubro minero, haciendo referencia a uno de los temas más debatidos del sector: los sueldos altos.

“Yo realmente creo que hemos sido injustos con la gente de la minería. Y es momento de darles las gracias por todo lo que han hecho. Lo peor es que están dispuestos a más”, comenzó tirando flores.

“Muchas veces se dice: ‘no, tremendos sueldos que tienen’. Sí y ojalá que ganen más”, lanzó. “¡A mí me encanta que les vaya bien a los mineros! ¡Ojalá que se compren una camioneta más grande! ¡Ojalá que enchulen a la vieja si quieren!“, expresó el candidato. 

Lo que Parisi esperaba como un gesto de reconocimiento terminó generando el efecto contrario, pues risas y pifias se escucharon entre el público. “No entiendo por qué están silbando”, se preguntó Parisi, bajando el tono. El video se viralizó de inmediato en redes sociales, donde tanto opositores de derecha como de izquierda no tardaron en criticar duramente al candidato.

