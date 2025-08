La potente respuesta de Jeannette Jara a cuestionamientos por su patrimonio: “No nos tiene por qué ir mal”

Durante un encuentro organizado por Clapes UC este martes, Jeannette Jara —candidata presidencial del oficialismo— abordó distintos temas de actualidad nacional, entre ellos los intentos fallidos de reforma constitucional. Fue en ese contexto que, frente a una serie de cuestionamientos, manifestó sentirse conforme con su situación financiera.

En medio de su intervención, la ex ministra del trabajo se refirió a los dos procesos constitucionales que fueron rechazados. “Nos perdimos una oportunidad histórica en los dos casos y habrá que esperar otro momento histórico para hacer otros avances”, comentó.

En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de construir un país con “mayores garantías, mayor seguridad social, mayor acceso al empleo y mejores salarios”. Eso sí, recalcó que estos objetivos deben lograrse a través del “diálogo y no de una batalla”, haciendo alusión a la atmósfera de desinformación que rodea la actual carrera presidencial.

Ya entrada en el tema, Jara manifestó su preocupación frente a la proliferación de noticias falsas durante la campaña. “Van fake news para un lado y fake news para el otro. O sea, a mí se me inventó que tengo un departamento en Caracas y yo ni siquiera conozco Venezuela. Ni siquiera soy pro Maduro, o sea, por el contrario”, afirmó.

Defendió su patrimonio

Frente a eso, la candidata desmintió rumores sobre su riqueza, incluyendo acusaciones de poseer dinero en paraísos fiscales, comentando que “tendría que tener plata primero”.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre su situación financiera, la militante del partido comunista entregó una potente declaración. “Tengo mi patrimonio, me ha ido bien, estoy contenta, tengo mi patrimonio. ¿Saben por qué? Porque he trabajado harto, me he forzado y lo he logrado juntar”, sostuvo.

Sumado a eso, la aspirante a La Moneda destacó que, a diferencia de lo que algunos podrían pensar, “a los comunistas no nos tiene por qué ir súper mal en la vida, también tenemos derecho a tener iPhone, y tengo mi patrimonio”.

Y no solo eso, sino que también puso sobre la mesa su deseo de que todos los chilenos y chilenas puedan acceder a bienes y tecnologías similares. “Y me gustaría, además, que todos los chilenos y chilenas pudieran tener. Esa es mi aspiración, que no sea solo yo”, cerró Jeannette Jara.