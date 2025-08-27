Panorama complejo: Damián Pizarro no convence y recibe una dura bienvenida en Francia

Damián Pizarro deja atrás su estadía en Udinese y ahora debe enfocarse en su presente en Francia, donde intentará deslumbrar en el Le Havre FC. En ese sentido, el delantero chileno tendrá que remar más de la cuenta debido a que la prensa francesa no lo recibió de la mejor manera.

L'Equipe, principal medio deportivo de Francia, escribió que "el chileno viene de una temporada bastante discreta con el club italiano, habiendo disputado solo tres partidos (dos de la Serie A y uno de la Copa de Italia) con apenas 29 minutos de juego como profesional".

Paris-Normandie, medio que cubre la actualidad del Le Havre FC, fue un poco más duro con sus palabras al informar que "la temporada pasada, el delantero centro, formado y revelado en su tierra natal bajo la camiseta del Colo-Colo, apenas tuvo que morder las migajas en la Serie A".

Quizás te pueda interesar: Nos destruyó desde adentro: Ricardo Gareca no duda y elige entre La Roja o Perú

Pizarro no fue recibido con los mejores análisis en Francia.

¿Cuándo debuta Damián Pizarro en Francia?

Panorama complejo para el seleccionado Sub 20 de La Roja, quien podría tener su debut este sábado 30 de agosto cuando su equipo reciba al Niza a las 11:15 horas. Aún no se sabe si estará citado o no, pero en caso de hacerlo es probable que sume algunos minutos en lo que podría ser su estreno.

Todo este panorama se ha a solo algunas semanas de que inicie el Sudamericano Sub 20 en el que el chileno podría ser nominado, lo que le ayudaría para sumar rodaje y ganar aún más fútbol pensando en su situación en Francia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.