Panorama complejo: Damián Pizarro no convence y recibe una dura bienvenida en Francia

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Alexis Sánchez Udinese

El amor lo vuelve a perjudicar: El duro drama que vive Alexis Sánchez para encontrar club
Ricardo Gareca Selección Chilena

Nos destruyó desde adentro: Ricardo Gareca no duda y elige entre La Roja o Perú

Sonríe Nico Córdova: Ben Brereton le da una excelente noticia a La Roja de cara a la Fecha FIFA

Rodrigo Ureña saca la voz tras noble gesto con hinchas de U de Chile: “Lo hice por…”

Otra vez en problemas: Guillermo Maripán recibe nueva denuncia legal por esta fea situación
Seremi de Energía

¡Hasta contra Piñera! Reflotan fuertes y polémicos mensajes de seremi recién nombrada

¡Siguen las alegrías! La buena noticia para Universidad Católica por el Claro Arena
TVN

¡Apuntó contra el gobierno! Histórico director de televisión contó la firme sobre crisis de TVN
Damián Pizarro La Roja Sub 20

¡Ya es oficial! Damián Pizarro tiene nuevo equipo en el viejo continente
Franco Parisi

“Chile no es comunacho ni facho”: Franco Parisi y su confiado análisis sobre carrera presidencial

Damián Pizarro deja atrás su estadía en Udinese y ahora debe enfocarse en su presente en Francia, donde intentará deslumbrar en el Le Havre FC. En ese sentido, el delantero chileno tendrá que remar más de la cuenta debido a que la prensa francesa no lo recibió de la mejor manera.

L'Equipe, principal medio deportivo de Francia, escribió que "el chileno viene de una temporada bastante discreta con el club italiano, habiendo disputado solo tres partidos (dos de la Serie A y uno de la Copa de Italia) con apenas 29 minutos de juego como profesional".

Paris-Normandie, medio que cubre la actualidad del Le Havre FC, fue un poco más duro con sus palabras al informar que "la temporada pasada, el delantero centro, formado y revelado en su tierra natal bajo la camiseta del Colo-Colo, apenas tuvo que morder las migajas en la Serie A".

Quizás te pueda interesar: Nos destruyó desde adentro: Ricardo Gareca no duda y elige entre La Roja o Perú

Pizarro no fue recibido con los mejores análisis en Francia.

¿Cuándo debuta Damián Pizarro en Francia?

Panorama complejo para el seleccionado Sub 20 de La Roja, quien podría tener su debut este sábado 30 de agosto cuando su equipo reciba al Niza a las 11:15 horas. Aún no se sabe si estará citado o no, pero en caso de hacerlo es probable que sume algunos minutos en lo que podría ser su estreno.

Todo este panorama se ha a solo algunas semanas de que inicie el Sudamericano Sub 20 en el que el chileno podría ser nominado, lo que le ayudaría para sumar rodaje y ganar aún más fútbol pensando en su situación en Francia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Alexis Sánchez Udinese

El amor lo vuelve a perjudicar: El duro drama que vive Alexis Sánchez para encontrar club
Ricardo Gareca Selección Chilena

Nos destruyó desde adentro: Ricardo Gareca no duda y elige entre La Roja o Perú

Sonríe Nico Córdova: Ben Brereton le da una excelente noticia a La Roja de cara a la Fecha FIFA

Rodrigo Ureña saca la voz tras noble gesto con hinchas de U de Chile: “Lo hice por…”

Otra vez en problemas: Guillermo Maripán recibe nueva denuncia legal por esta fea situación
Seremi de Energía

¡Hasta contra Piñera! Reflotan fuertes y polémicos mensajes de seremi recién nombrada

¡Siguen las alegrías! La buena noticia para Universidad Católica por el Claro Arena
TVN

¡Apuntó contra el gobierno! Histórico director de televisión contó la firme sobre crisis de TVN
Damián Pizarro La Roja Sub 20

¡Ya es oficial! Damián Pizarro tiene nuevo equipo en el viejo continente
Franco Parisi

“Chile no es comunacho ni facho”: Franco Parisi y su confiado análisis sobre carrera presidencial

¡Les salió el tiro por la culata! La decisión de Conmebol con el posible rival de la U en Sudamericana

¿Será confiable? IA predice quien avanza en Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente
Jeannette Jara

“No soy la mamá de ninguno”: La feroz parada de carro de Jara a su comando tras polémicos dichos desde el PC
Marcelo Díaz U de Chile

¿Quieren arruinar el Centenario? Marcelo Díaz habla sobre el Superclásico ante Colo Colo
columna de opinión

Género y educación técnica: romper estereotipos en carreras altamente masculinizadas

¿Todo bien en casa? Periodista argentino se va con todo contra chilenos en Independiente
José Antonio Kast

“Fue un ridículo más o menos”: Ale Valle se lanzó contra candidatura de Kast Jr. y reveló particular anécdota
Jeannette Jara

¡Se descargó con todo! El supuesto desaire de Jeannette Jara que dejó hecho una furia a locutor radial

Totalmente quebrado: Gonzalo Fouillioux estalla en lágrimas recodando anécdota de su padre
manuel pellegrini

Se aleja de La Roja: Este equipo de la Premier League pone sus ojos en Manuel Pellegrini