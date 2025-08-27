Nos destruyó desde adentro: Ricardo Gareca no duda y elige entre La Roja o Perú

Ricardo Gareca Selección Chilena

Por: Fabián Marambio

Ricardo Gareca pasó sin pena ni gloria por La Roja y muy probablemente sea recordado siempre como uno de los peores entrenadores que ha tenido la Selección. Ahora, el entrenador volvió a sacar ronchas al elegir entre Chile y Perú, respondiendo sin dudas.

Todo sucedió en el programa de YouTube que comanda Jefferson Farfán, quien fue dirigido por Gareca en la selección peruana. "Perú, ustedes siete años y pico contra un año, aparte con todo lo que me tocó vivir en Perú, pero ustedes saben que no hay dudas. Eso no significa faltarle el respeto a Chile", respondió el "Tigre".

Es importante resaltar que Gareca dejó un gran legado en Perú después de clasificar al país al Mundial de Rusia 2018 y al repechaje para el de 2022, misiones que no pudo obtener con Chile dejando a La Roja como colista de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Ricardo Gareca se decanta por Perú antes que por Chile.

Lo cierto es que esta respuesta sorprende a prácticamente nadie, pues en Chile desde un comienzo la estadía de Gareca fue compleja y luego todo se intensificó más con los pésimos resultados y rendimientos de los jugadores.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

La Roja volverá a jugar en septiembre cuando dispute la última Fecha FIFA correspondiente al proceso clasificatoria del Mundial 2026, donde enfrentará a Brasil como visitante a Uruguay en calidad de local.

