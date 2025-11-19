“Abuela, que bajo has caído…”: Pamela Jiles y la burla a Jeannette Jara que se volvió en su contra

“Abuela, que bajo has caído…”: Pamela Jiles y la burla a Jeannette Jara que se volvió en su contra

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Fiscalía confirma formalización por homicidio culposo en tragedia del Bruma

Tras muerte de 7 pescadores: Fiscalía confirma formalización por homicidio culposo en tragedia del Bruma
de paul colo colo

¿No quiere competencia? La respuesta de Fernando De Paul por más arqueros en Colo Colo

¡Sonríen los piratas! El millonario premio que recibiría Coquimbo Unido por Cecilio Waterman

¡Sólo faltan los repechajes! Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 ya están listas
La polémica actitud de Jere Klein en plena formalización

“¡Váyanse! ¡Hijos de…!”: La polémica actitud de Jere Klein en plena formalización

¡Se llevó todos los elogios! El mensaje de Nicolás Córdova a Darío Osorio al ser figura en La Roja
Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

“Ahí perdió en la elección pasada”: Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

¡Tras una gran victoria! La reacción de los hinchas peruanos al triunfo de La Roja
Nuevo antecedente provoca declaraciones cruzadas en Caso María Ignacia González

“Las hijas están mintiendo”: Nuevo antecedente provoca declaraciones cruzadas en Caso María Ignacia González

¡Con un comentarista salvando a todos! Arranca la Liguilla del Ascenso de la Primera B

La parlamentaria reelecta Pamela Jiles se encuentra en un escenario particularmente intenso, producto del significativo apoyo alcanzado por Franco Parisi —su principal aliado político— en los comicios presidenciales.

Así lo ha dejado ver en sus redes sociales, donde ha aprovechado cada instancia para cuestionar al oficialismo y a la candidatura de Jeannette Jara, quienes ahora buscan atraer el respaldo del economista.

Jajajajaja… Jeannette Jara arrastrándose por los votos de Franco Parisi, al que hace una semana funaban. Cómo me estoy divirtiendo", fue la directa burla que dejó la parlamentaria en su cuenta de X. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

La periodista reaccionó de esta manera a una nota de prensa en la que la candidata afirmaba valorar “mucho” el aporte de Parisi a la política y manifestaba su disposición a reunirse con él. “No me hagan tanto reír. ¿Irá a pedirle la terraza y los canapés a Zalaquett de nuevo?“, ironizó Pamela Jiles.

¿El tiro por la culata?

La publicación de la diputada no pasó desapercibida y de inmediato acumuló cientos de reacciones. Bajo la consigna de “Con qué cara”, los usuarios criticaron a Jiles y le enrostraron declaraciones anteriores donde rechazaba y cuestionaba a Parisi

Pero Pamela, si usted está donde calienta el sol”, “Oye con que cara”, “No te rías tanto CÍNICA MISERABLE!! Te recuerdo que tú no querías saber nada de Parisi, lo FUNABAS por ser un ACOSADOR y luego terminaste arrastrándote por un cupo en su partido!!...”, “Oye pero si tú te la has pasado arrastrándote por todo el espectro político. Hay que tener perso”, y “Si Jara se arrastra que queda para ti? No olvides que también funabas a Parisi antes de sobarle el lomo. Hay que tener harta personalidad para darse las volteretas que tú haces. Barsa y charcha!”, fueron algunos de los comentarios.

NOTAS DESTACADAS

Fiscalía confirma formalización por homicidio culposo en tragedia del Bruma

Tras muerte de 7 pescadores: Fiscalía confirma formalización por homicidio culposo en tragedia del Bruma
de paul colo colo

¿No quiere competencia? La respuesta de Fernando De Paul por más arqueros en Colo Colo

¡Sonríen los piratas! El millonario premio que recibiría Coquimbo Unido por Cecilio Waterman

¡Sólo faltan los repechajes! Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 ya están listas
La polémica actitud de Jere Klein en plena formalización

“¡Váyanse! ¡Hijos de…!”: La polémica actitud de Jere Klein en plena formalización

¡Se llevó todos los elogios! El mensaje de Nicolás Córdova a Darío Osorio al ser figura en La Roja
Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

“Ahí perdió en la elección pasada”: Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

¡Tras una gran victoria! La reacción de los hinchas peruanos al triunfo de La Roja
Nuevo antecedente provoca declaraciones cruzadas en Caso María Ignacia González

“Las hijas están mintiendo”: Nuevo antecedente provoca declaraciones cruzadas en Caso María Ignacia González

¡Con un comentarista salvando a todos! Arranca la Liguilla del Ascenso de la Primera B
Joven denuncia fuerte acoso de hombre contra su hermana de 16 años

"No es primera vez que hace esto”: Joven denuncia fuerte acoso de hombre contra su hermana de 16 años
Michael Clark y triangulación para comprar U de Chile.

Se supo todo: la triangulación para comprar a la U de Chile con Michael Clark como protagonista
Colo Colo busca financiamiento para el estadio.

Atención albos: las empresas que buscan a Colo Colo para financiar el nuevo Estadio Monumental
alexander aravena diría adiós a Gremio.

Alexander Aravena apunta a México y en la UC se frota las manos: estos millones recibirían
Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¿Será lo mejor? Nicolás Córdova gana adeptos y lo postulan para seguir en La Roja
Colo Colo busca a este jugador.

Justo a tiempo: Colo Colo recupera a importante jugador para cumplir con la regla Sub 21
Conmebol y el formato 2030.

Fin de una era: el alocado formato europeo que planea Conmebol para las Eliminatorias 2030
Minvu inicia segundo proceso del subsidio habitacional para sectores medios

¿Qué necesito para postular? Minvu inicia segundo proceso del subsidio habitacional para sectores medios
Autoridades confirman 5 turistas fallecidos en Torres del Paine

¡ÚLTIMO MINUTO! Autoridades confirman 5 turistas fallecidos en Torres del Paine
¿Jara o Kast, a quien le dará su apoyo Franco Parisi?

“No ando con una mochila de votos” ¿Jara o Kast, a quien le dará su apoyo Franco Parisi?