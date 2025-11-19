“Abuela, que bajo has caído…”: Pamela Jiles y la burla a Jeannette Jara que se volvió en su contra

La parlamentaria reelecta Pamela Jiles se encuentra en un escenario particularmente intenso, producto del significativo apoyo alcanzado por Franco Parisi —su principal aliado político— en los comicios presidenciales.

Así lo ha dejado ver en sus redes sociales, donde ha aprovechado cada instancia para cuestionar al oficialismo y a la candidatura de Jeannette Jara, quienes ahora buscan atraer el respaldo del economista.

“Jajajajaja… Jeannette Jara arrastrándose por los votos de Franco Parisi, al que hace una semana funaban. Cómo me estoy divirtiendo", fue la directa burla que dejó la parlamentaria en su cuenta de X.

La periodista reaccionó de esta manera a una nota de prensa en la que la candidata afirmaba valorar “mucho” el aporte de Parisi a la política y manifestaba su disposición a reunirse con él. “No me hagan tanto reír. ¿Irá a pedirle la terraza y los canapés a Zalaquett de nuevo?“, ironizó Pamela Jiles.

¿El tiro por la culata?

La publicación de la diputada no pasó desapercibida y de inmediato acumuló cientos de reacciones. Bajo la consigna de “Con qué cara”, los usuarios criticaron a Jiles y le enrostraron declaraciones anteriores donde rechazaba y cuestionaba a Parisi.

“Pero Pamela, si usted está donde calienta el sol”, “Oye con que cara”, “No te rías tanto CÍNICA MISERABLE!! Te recuerdo que tú no querías saber nada de Parisi, lo FUNABAS por ser un ACOSADOR y luego terminaste arrastrándote por un cupo en su partido!!...”, “Oye pero si tú te la has pasado arrastrándote por todo el espectro político. Hay que tener perso”, y “Si Jara se arrastra que queda para ti? No olvides que también funabas a Parisi antes de sobarle el lomo. Hay que tener harta personalidad para darse las volteretas que tú haces. Barsa y charcha!”, fueron algunos de los comentarios.