“No ando con una mochila de votos” ¿Jara o Kast, a quien le dará su apoyo Franco Parisi?

Por: Catalina Martínez

Sabiendo la influencia que posee de cara a la segunda vuelta, el ahora excandidato presidencial, Franco Parisi, explicó cuál sería el camino que seguirá para determinar si entrega su respaldo a Jeannette Jara o a José Antonio Kast.

Con casi un 20% de los votos en la primera vuelta, el Partido de la Gente (PDG) se posicionó en el tercer lugar. Es por eso que a quien de su apoyo en el balotaje podría ser clave.

Es bajo ese contexto que, en diálogo con el matinal Mucho Gusto de Mega, Parisi afirmó que para definir algún apoyo, invitará a ambos contendientes a su conocido programa de streaming “Bad Boys”, que contará, también, con la participación de su aliada, Pamela Jiles.

Al espacio se sumó José Antonio Neme quien, tras autoinvitarse, fue aceptado por Parisi. Luego, el excandidato pidió una cámara para formalizar la invitación en vivo a los dos aspirantes a La Moneda.

“Invito formalmente al candidato Kast y a la candidata Jara a que conversemos en el Bad Boys, más Neme y la Abuela, fraternal, ameno y lo conversamos”, expresó el economista. 

Pero la cosa no quedará ahí. Después de hablar con cada candidato en su programa, hará una encuesta online “a la gente” del PDG, donde podrán elegir entre “candidato A”, “candidato B” o “nulo/blanco”. Y avisó que, aunque alguno no quiera ir, igual hará la consulta.

Dejó una advertencia 

Aun así, el economista advirtió que cada uno de los candidatos que sigue en carrera tendrá que ganarse esos votos. “No son mis votos. Ahí es donde está el error. No ando con una mochila de votos. Yo quiero que sea la gente. Que (los candidatos) se ganen los votos”, expresó.

También dijo que quiere que los candidatos muestren “credibilidad” y que, si llegan a tomar alguna de sus ideas, lo dejen firmado ante notario. Por eso no es casual que hable de votar “blanco”: en el matinal comentó que un 15% de votos blancos sería un fuerte llamado de atención para quien gane.

Al final, le consultaron a Franco Parisi si alguno de los candidatos lo han llamado, ante lo que contestó: “No. Y si me llaman no les voy a contestar”. Aunque reveló que sí lo han intentado contactar asesores o cercanos.

