Feroz ninguneo de Carlos Palacios a Vero Bianchi por interés de Riquelme y Boca Juniors: "Pregúntenle qué me ve"

Carlos Palacios se llevó todas las luces en la victoria de Colo Colo ante Deportes Santa Cruz, pues marcó el único gol del partido, se lo dedicó a sus críticos y le respondió con todo a Verónica Bianchi, periodista que en los últimos días cuestionó el interés de Boca Juniors y Juan Román Riquelme en llevarse al atacante.

Fue una vez finalizado el encuentro que conversó con TNT Sports, donde se mostró confiado para lo que se les viene: "Vamos a pelear la Copa Chile. Creo que acá nos ayuda muchísimo para seguir enfocados, queremos pelear todos los torneos. Estamos con vida en los tres torneos. Todos han demostrado que están para jugar acá".

Tras ello, se refirió al interés de Boca, confirmando que su salida es una posibilidad latente, además de repasar a sus detractores: "Converso con Román como siempre. Desde enero llevo una relación bonita con él. No sé qué me ve, como dicen por ahí. Le mando un abrazo y bueno, que le pregunten a él qué es lo que me ve".

Lo curioso es que esta declaración llega precisamente cuando hace algunos días Verónica Bianchi afirmó no entender por qué los xeneizes están obsesionados con la 'Joya': "¿Qué le ve Riquelme a Carlos Palacios que nosotros no somos capaces de distinguir en este momento? Tiene talento, pero no está en su mejor momento", expresó la comunicadora de TNT Sports.

Por lo mismo, el delantero le responde y presume la posibilidad de partir a La Bombonera: "Feliz de que el último diez me llame, me ha ayudado muchísimo, me aconseja". "No sé qué me ve. Yo veo en internet que dicen estas cosas, lo dejo ahí. Por ahí dijeron que no sé qué me ve. En internet se dicen muchas cosas", remató Palacios.

