Referente albo sin filtro tras la lesión de Javier Correa en Colo Colo: "Ojalá los nuevos refuerzos..."

Javier Correa fue presentado como el anhelado primer refuerzo de Colo Colo en este mercado de pases de invierno, pero el atacante no ha tenido el mejor de los inicios, pues sufrió una lesión que lo dejó automáticamente al margen del equipo. Ante ello, un referente de los albos lanzó un crudo recado de cara a las próximas contrataciones.

Hablamos de Julio Rodríguez, exarquero y formador de porteros en el Cacique, quien en diálogo con Bolavip no escondió su preocupación por lo lenta que ha sido la temporada de traspasos en Macul: "No se pueden olvidar que están cerca de jugar Copa Libertadores. Tienen que presentar los refuerzos lo antes posible, porque después que los afiaten o incluyan al equipo no es fácil".

"Lo ideal sería que ya estuviera claro a quiénes van a contratar, tienen que estar prácticamente finiquitados", agregó el reconocido formador de Claudio Bravo, quien además abordó el accidentado arribo de Correa al Estadio Monumental, situación que le parece simplemente inaceptable en este momento.

"Si los jugadores que llegan no están sanos, es un problema doble", disparó el otrora guardameta sobre el exdelantero de Estudiantes de La Plata, advirtiendo que la dirigencia debe tener mayor rigurosidad para los próximos jugadores que lleguen al 'popular': "Ojalá que los demás no vengan lesionados, porque necesitan jugar lo antes posible".

Y para finalizar, Rodríguez fue lapidario por lo ocurrido con Javier Correa, pues, considerando la odisea que ha sido el mercado de pases para el Cacique y la urgencia de traer caras nuevas para el segundo semestre, esto solo perjudica al equipo: "Si llegan así, es un problema para el director técnico y para Colo Colo".

