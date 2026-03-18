El último acto de amor: Joven padre muere tras rescatar a su hija recién nacida del fuego en Punta Arenas

Un incendio en Punta Arenas dejó una escena devastadora. Entre las víctimas fatales está Carlos Peña, guardia de seguridad de 28 años, cuya muerte golpeó de lleno a su familia y desató una profunda conmoción.

El fuego se desató en Pampa Redonda, en el extremo norponiente de la ciudad, un sector aislado y de acceso complejo. Esa condición jugó en contra: las dificultades para llegar al lugar dejaron prácticamente sin margen de acción a Bomberos frente al avance de las llamas.

Según detalló La Prensa Austral, la vivienda de Carlos —en la que se encontraban además dos mujeres y una recién nacida—fue arrasada en cosa de minutos. Según relató Marcela Peña, tía de las víctimas, en la vivienda residían cuatro adultos y tres menores, además de la pequeña de solo tres días de vida, que había llegado al hogar apenas horas antes de la tragedia.

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Entre los sobrevivientes hay dos mujeres que lograron escapar con vida. Carla Cuyul Peña, de 33 años, y Paulina Lara García, pareja del trabajador fallecido, fueron trasladadas a un recinto asistencial con quemaduras de gravedad, aunque fuera de peligro vital.

De acuerdo a lo detallado por el citado medio, “el padre de la lactante, Carlos Peña, no corrió igual suerte, pereciendo a un par de metros de la casa principal. Esto hace pensar que alcanzó a salir al exterior luego de ayudar a la bebé, pero las graves quemaduras le costaron la vida”.

La causa del incendio apuntaría a un artefacto doméstico. Según relató la familiar, el fuego se habría originado por el sobrecalentamiento de un calentador a leña instalado cerca del dormitorio, el que habían encendido durante la noche para enfrentar el frío “y por la bebita que recién había llegado”.

Actualizan estado de la madre y la recién nacida

Desde el Hospital Clínico de Magallanes entregaron un parte que trajo algo de alivio en medio del brutal incidente en Punta Arenas. La directora subrogante, Francisca Sanfuentes Parga, aseguró que “la lactante de tres días de vida, ingresada durante la mañana a nuestro establecimiento, presenta una evolución favorable”.

“Durante las últimas horas fue extubada, se encuentra fuera de riesgo vital y permanece en observación bajo los cuidados de la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico”, añadió. Respecto a la madre de la recién nacida, su estado sigue siendo delicado. Paulina permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, estable dentro de la gravedad que presentan sus lesiones.

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