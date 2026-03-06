Advertía tensión con compañeros: Última llamada de cabo fallecido en Punta Arenas revela temor previo a su muerte

Tras darse a conocer la muerte del cabo segundo del Ejército, Carlos Palacios, ocurrida el pasado miércoles en Punta Arenas, Región de Magallanes, nuevos e impactantes antecedentes salieron a la luz.

Recordemos que, tan solo dos semanas después de su llegada a la 4° Brigada Acorazada "Chorrillos", el joven uniformado falleció tras ahogarse en la Laguna Ojo Bueno, mientras participaba en una “prueba de natación” que habría estado fuera de los protocolos de entrenamiento, según consignó Meganoticias.

De acuerdo con el citado medio, la muerte del cabo ocurrió durante una actividad de instrucción que, según los antecedentes preliminares, se habría realizado sin cumplir los correspondientes protocolos. En ese contexto, dos integrantes del Ejército —un capitán y un sargento que tenían a su cargo la unidad— fueron detenidos por su eventual culpabilidad en lo ocurrido.

Antes de su muerte, Palacios habría alertado a un familiar sobre el ambiente hostil que enfrentaba durante su estancia en la brigada. Su familia difundió mensajes que envió a su tío, Hugo Mena, en los que relataba la incómoda situación que vivía.

"Hola, tío, ¿cómo está? Estoy en Punta Arenas, vine a dar unas pruebas. No le comento más, porque si todo sale bien tendré buenas noticias. El ambiente en esta brigada no es bueno, siento como que están en mala onda por mi llegada acá. Ya dos me dijeron que 'qué hacía aquí'. No me siento tranquilo, algo pasa", le habría dicho el joven a su pariente.

Tio de la víctima acusó premeditación

Más tarde, en entrevista con Mucho Gusto, Hugo Mena ahondó en detalles sobre la presencia de su sobrino en la brigada y la inquietante llamada que tuvo con él previo a su fatal destino.

“Él no era un conscripto de paso en este regimiento, él no salió a caminar y a nadar un ratito en la laguna. Él no estaba destinado allá, fue recomendado por su mérito y desempeño en el Ministerio de Defensa por un alto mando, para que tuviera la opción de dar pruebas y llegar a donde él quería, la Brigada de Operaciones Especiales", partió aclarando.

En cuanto los dos uniformados detenidos, sentenció: "Estos son homicidas que confabularon y premeditadamente sacaron a mi sobrino del lugar donde estaba sin previo aviso, a una prueba que no debía tomarse ese día. Para hacer estas pruebas tiene que haber un control del área, deben ser ejercicios controlados”.

Bajo ese marco, cuestionó: “Él era experto nadador, me pueden decir entonces, ¿quién se atrevería a dudar, si están en permanentes controles físicos, que él no estaba apto para estas pruebas? A nadie. Mi sobrino llegó a dar unas pruebas para poder entrar el próximo lunes a la Brigada de Operaciones Especiales".

Preocupante llamada final

Al final, Mena se refirió a la inquietante llamada que tuvo con Carlos antes de que perdiera la vida. "Lo llamo y él me sorprende cuando me dice 'tío, estoy en Punta Arenas, vine a dar unas pruebas acá'. Ahí todo normal, hasta que después de un momento me dice 'pero tío, ¿Sabes? ¿Te puedo decir algo? Estoy preocupado, hay un ambiente raro aquí, es como que no me quisieran, como que sobro'”, le habría alertado el joven.

“'Se han acercado dos uniformados que, en vez de darme apoyo, me han dicho, ¿qué mierda haces aquí? ¿Vienes apitutado? Tengo miedo, tío, que me pase algo'. Si él sintió eso fue porque algo malo él presenció, algo vio, vio actitudes", cerró Mena.

