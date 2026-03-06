Advertía tensión con compañeros: Última llamada de cabo fallecido en Punta Arenas revela temor previo a su muerte

Advertía tensión con compañeros: Última llamada de cabo fallecido en Punta Arenas revela temor previo a su muerte

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización

¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización

¡Más malas noticias! Universidad de Chile sufre sensible baja para el torneo nacional
“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados

“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¿Tiene opciones? Delantero nacional se ofreció para volver a Colo Colo en el futuro

¡Golpea la pizarra! Los cambios en la formación de Fernando Ortiz en Colo Colo

Giro en caso de concejala María Ignacia González: Investigación vuelve al lugar donde se le vio por última vez

¿Es fútbol o el Super Bowl? La polémica medida que aprobó la FIFA para el Mundial 2026
“Hemos perdido el norte en este país”: Neme arremete contra el Congreso por escalada de proyecto de conmutación de penas

“Hemos perdido el norte en este país”: Neme arremete contra el Congreso por escalada de proyecto de conmutación de penas
Manuel Pellegrini elige entre Chile o Betis.

¡Hay posibilidades! La especial cláusula en contrato de Pellegrini que lo acerca a La Roja
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Rápido trámite! Alejandro Tabilo supera el debut en Master 1000 de Indian Wells

Tras darse a conocer la muerte del cabo segundo del Ejército, Carlos Palacios, ocurrida el pasado miércoles en Punta Arenas, Región de Magallanes, nuevos e impactantes antecedentes salieron a la luz. 

Recordemos que, tan solo dos semanas después de su llegada a la 4° Brigada Acorazada "Chorrillos", el joven uniformado falleció tras ahogarse en la Laguna Ojo Bueno, mientras participaba en una “prueba de natación” que habría estado fuera de los protocolos de entrenamiento, según consignó Meganoticias

De acuerdo con el citado medio, la muerte del cabo ocurrió durante una actividad de instrucción que, según los antecedentes preliminares, se habría realizado sin cumplir los correspondientes protocolos. En ese contexto, dos integrantes del Ejército —un capitán y un sargento que tenían a su cargo la unidad— fueron detenidos por su eventual culpabilidad en lo ocurrido. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Antes de su muerte, Palacios habría alertado a un familiar sobre el ambiente hostil que enfrentaba durante su estancia en la brigada. Su familia difundió mensajes que envió a su tío, Hugo Mena, en los que relataba la incómoda situación que vivía. 

"Hola, tío, ¿cómo está? Estoy en Punta Arenas, vine a dar unas pruebas. No le comento más, porque si todo sale bien tendré buenas noticias. El ambiente en esta brigada no es bueno, siento como que están en mala onda por mi llegada acá. Ya dos me dijeron que 'qué hacía aquí'. No me siento tranquilo, algo pasa", le habría dicho el joven a su pariente. 

Tio de la víctima acusó premeditación

Más tarde, en entrevista con Mucho Gusto, Hugo Mena ahondó en detalles sobre la presencia de su sobrino en la brigada y la inquietante llamada que tuvo con él previo a su fatal destino. 

“Él no era un conscripto de paso en este regimiento, él no salió a caminar y a nadar un ratito en la laguna. Él no estaba destinado allá, fue recomendado por su mérito y desempeño en el Ministerio de Defensa por un alto mando, para que tuviera la opción de dar pruebas y llegar a donde él quería, la Brigada de Operaciones Especiales", partió aclarando. 

En cuanto los dos uniformados detenidos, sentenció: "Estos son homicidas que confabularon y premeditadamente sacaron a mi sobrino del lugar donde estaba sin previo aviso, a una prueba que no debía tomarse ese día. Para hacer estas pruebas tiene que haber un control del área, deben ser ejercicios controlados”. 

Bajo ese marco, cuestionó: “Él era experto nadador, me pueden decir entonces, ¿quién se atrevería a dudar, si están en permanentes controles físicos, que él no estaba apto para estas pruebas? A nadie. Mi sobrino llegó a dar unas pruebas para poder entrar el próximo lunes a la Brigada de Operaciones Especiales".

Preocupante llamada final

Al final, Mena se refirió a la inquietante llamada que tuvo con Carlos antes de que perdiera la vida. "Lo llamo y él me sorprende cuando me dice 'tío, estoy en Punta Arenas, vine a dar unas pruebas acá'. Ahí todo normal, hasta que después de un momento me dice 'pero tío, ¿Sabes? ¿Te puedo decir algo? Estoy preocupado, hay un ambiente raro aquí, es como que no me quisieran, como que sobro'”, le habría alertado el joven.

'Se han acercado dos uniformados que, en vez de darme apoyo, me han dicho, ¿qué mierda haces aquí? ¿Vienes apitutado? Tengo miedo, tío, que me pase algo'. Si él sintió eso fue porque algo malo él presenció, algo vio, vio actitudes", cerró Mena.

Te puede interesar: “Algo malo va a pasar”: Familia de cabo fallecido en Punta Arenas revela inquietantes mensajes

NOTAS DESTACADAS

¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización

¡Lo confundieron con un prófugo! Joven pasó tres días preso por error y Estado deberá pagarle millonaria indemnización

¡Más malas noticias! Universidad de Chile sufre sensible baja para el torneo nacional
“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados

“Muy curioso el giro en el discurso”: Así reaccionó Jeannette Jara a polémico proyecto que beneficiaría a peligrosos condenados
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¿Tiene opciones? Delantero nacional se ofreció para volver a Colo Colo en el futuro

¡Golpea la pizarra! Los cambios en la formación de Fernando Ortiz en Colo Colo

Giro en caso de concejala María Ignacia González: Investigación vuelve al lugar donde se le vio por última vez

¿Es fútbol o el Super Bowl? La polémica medida que aprobó la FIFA para el Mundial 2026
“Hemos perdido el norte en este país”: Neme arremete contra el Congreso por escalada de proyecto de conmutación de penas

“Hemos perdido el norte en este país”: Neme arremete contra el Congreso por escalada de proyecto de conmutación de penas
Manuel Pellegrini elige entre Chile o Betis.

¡Hay posibilidades! La especial cláusula en contrato de Pellegrini que lo acerca a La Roja
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Rápido trámite! Alejandro Tabilo supera el debut en Master 1000 de Indian Wells
¡Tras detención de padrastro! Confirman maltrato infantil en caso de niño de 3 años fallecido en Huechuraba

¡Tras detención de padrastro! Confirman maltrato infantil en caso de niño de 3 años fallecido en Huechuraba
Francisco Meneghini estaría sentenciado en U de Chile.

¿Días contados? Entregan la fecha en que Francisco Meneghini diría adiós en U de Chile
Zenit busca a Carlos Palacios.

Avisan que club grande de Europa va a la carga por Carlos Palacios: "Lo vienen a buscar estos días"
Víctor Dávila sufre grave lesión en México.

VIDEO | La grave lesión que tendrá a Víctor Dávila casi un año sin jugar: América de México confirmó parte médico
Fernando Ortiz tiene nueva víctima en Colo Colo.

¿Volverá a jugar otra vez? Fernando Ortiz tiene nuevo cortado en Colo Colo y sacaron a la luz las razones de su decisión
Colo Colo encuentra reemplazo para Aquino.

Colo Colo no podrá contar con una de sus figuras ante Audax Italiano: Fernando Ortiz ya encontró su reemplazo
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¿Operación inminente? Destapan nuevos detalles de la grave lesión de Octavio Rivero en U de Chile
Ocho años de batalla judicial: El “millonario del Kino” que nunca pudo cobrar su premio de $2.400 millones

Ocho años de batalla judicial: El “millonario del Kino” que nunca pudo cobrar su premio de $2.400 millones
Vecinos ya no aguantaron más: Hombre que vivía en una “casa del árbol” en Talca terminó desalojado por problemas sanitarios

Vecinos ya no aguantaron más: Hombre que vivía en una “casa del árbol” en Talca terminó desalojado por problemas sanitarios
“Algo malo va a pasar”: Familia de cabo fallecido en Punta Arenas revela inquietantes mensajes

“Algo malo va a pasar”: Familia de cabo fallecido en Punta Arenas revela inquietantes mensajes