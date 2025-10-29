Reveló la última frase de su hija: Padre de Krishna Aguilera rompe el silencio tras asesinato de la joven

Veintidós días pasaron antes de que la búsqueda de Krishna Aguilera confirmara su trágico destino. Su cuerpo fue hallado en una fosa de Calera de Tango. Ahora su padre, Leonardo, rompe el silencio y enfrenta el dolor de hablar sobre el asesinato de su hija de 19 años.

“Estoy muy cansado, quiero terminar luego esto. Quiero que me devuelvan a la niña, para sepultarla, quedarme tranquilo e irme de aquí. Y los que están presos, que tengan cadena perpetua”, expresó el hombre en conversación con Mucho Gusto.

Más tarde, el dolido padre hizo una dura autorreflexión: “Yo fui muy blando con ella. Se iba, yo la retaba, pero me decía ‘papá, cuando yo era chica no me decías nada. Ahora yo tengo 19 años’, y ella salía igual, no me hacía caso”.

“Si hubiera sido duro con ella, no habría pasado nada”, sentenció Leonardo. Luego, reveló que fue “una amiga de ella la que la llevó a trabajar ahí (con Juan Beltrán). No sé qué pensar... él debería estar preso para siempre”.

Recordó la última vez que habló con su hija

Con la voz entrecortada, recordó la última vez que vio a su hija, sin imaginar que sería la despedida definitiva. “El 4 de octubre, la Krishna bajó corriendo por la escalera, abrió la puerta y me dijo ‘chao, papi’. Primera vez que me dice ‘chao, papi’. Cuando me dijo eso, yo estaba sospechando... había en el auto tres hombres”.

“Tuvo que haber sido una despedida eso. Mi hija no quería salir, pero salió rápido, porque quizás esas personas iban a pasar e iban a disparar”, teorizó. “Nunca me voy a olvidar de esa frase: ‘chao, papi’”, manifestó el padre de Krishna Aguilera, justo antes de romper en llanto.