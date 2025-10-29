Reveló la última frase de su hija: Padre de Krishna Aguilera rompe el silencio tras asesinato de la joven

Padre de Krishna Aguilera rompió el silencio

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Habló papá de adolescente involucrada en crimen de Krishna Aguilera

“No la pudimos frenar”: Habló papá de adolescente detenida tras asesinato de Krishna Aguilera
Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Millones sobre la mesa! Paulo Díaz podría salir de River tras jugosa oferta
Mujer inculpó a su amigo en Temuco

¡La amiga del año! Mujer inculpó a su amigo de abusarla sexualmente por insólita razón en Temuco
CHV inicia la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar

Entérate de los detalles: Inicia este lunes la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar
pollo

TENDENCIA | ¿Por qué en Chile somos buenos para comer pollo?

¿Es de oro? El increíble precio de entradas para palco en duelo de Huachipato ante la U
Gobierno se pronuncia frente a Rodadas del Terror

Rodadas del Terror: La costumbre extranjera que inquieta al Gobierno en Halloween
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Seguirá en la Tierra! El nuevo desafío que afrontará Humberto Suazo en su carrera

¡INSÓLITO! Error de la ANFP causa grandes problemas en el fútbol joven de Colo Colo
Camila Vallejo respondió a declaraciones de Diego Paulsen

¡Apuntó al bajo nivel del debate! Camila Vallejo respondió con todo a polémicos dichos contra el Gobierno

Veintidós días pasaron antes de que la búsqueda de Krishna Aguilera confirmara su trágico destino. Su cuerpo fue hallado en una fosa de Calera de Tango. Ahora su padre, Leonardo, rompe el silencio y enfrenta el dolor de hablar sobre el asesinato de su hija de 19 años.

“Estoy muy cansado, quiero terminar luego esto. Quiero que me devuelvan a la niña, para sepultarla, quedarme tranquilo e irme de aquí. Y los que están presos, que tengan cadena perpetua”, expresó el hombre en conversación con Mucho Gusto.

Más tarde, el dolido padre hizo una dura autorreflexión: “Yo fui muy blando con ella. Se iba, yo la retaba, pero me decía ‘papá, cuando yo era chica no me decías nada. Ahora yo tengo 19 años’, y ella salía igual, no me hacía caso”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Si hubiera sido duro con ella, no habría pasado nada”, sentenció Leonardo. Luego, reveló que fue “una amiga de ella la que la llevó a trabajar ahí (con Juan Beltrán). No sé qué pensar... él debería estar preso para siempre”. 

Recordó la última vez que habló con su hija

Con la voz entrecortada, recordó la última vez que vio a su hija, sin imaginar que sería la despedida definitiva. “El 4 de octubre, la Krishna bajó corriendo por la escalera, abrió la puerta y me dijo ‘chao, papi’. Primera vez que me dice ‘chao, papi’. Cuando me dijo eso, yo estaba sospechando... había en el auto tres hombres”.

Tuvo que haber sido una despedida eso. Mi hija no quería salir, pero salió rápido, porque quizás esas personas iban a pasar e iban a disparar”, teorizó. “Nunca me voy a olvidar de esa frase: ‘chao, papi’”, manifestó el padre de Krishna Aguilera, justo antes de romper en llanto.

NOTAS DESTACADAS

Habló papá de adolescente involucrada en crimen de Krishna Aguilera

“No la pudimos frenar”: Habló papá de adolescente detenida tras asesinato de Krishna Aguilera
Paulo Díaz podría volver al fútbol árabe.

¡Millones sobre la mesa! Paulo Díaz podría salir de River tras jugosa oferta
Mujer inculpó a su amigo en Temuco

¡La amiga del año! Mujer inculpó a su amigo de abusarla sexualmente por insólita razón en Temuco
CHV inicia la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar

Entérate de los detalles: Inicia este lunes la transmisión de la Copa Mundial Sub-17 en Catar
pollo

TENDENCIA | ¿Por qué en Chile somos buenos para comer pollo?

¿Es de oro? El increíble precio de entradas para palco en duelo de Huachipato ante la U
Gobierno se pronuncia frente a Rodadas del Terror

Rodadas del Terror: La costumbre extranjera que inquieta al Gobierno en Halloween
Humberto Suazo anuncia su retiro del fútbol profesional.

¡Seguirá en la Tierra! El nuevo desafío que afrontará Humberto Suazo en su carrera

¡INSÓLITO! Error de la ANFP causa grandes problemas en el fútbol joven de Colo Colo
Camila Vallejo respondió a declaraciones de Diego Paulsen

¡Apuntó al bajo nivel del debate! Camila Vallejo respondió con todo a polémicos dichos contra el Gobierno
Gary Medel recibe sanción en la UC.

Le costó caro: Gary Medel ya conoce su fuerte sanción tras expulsión contra la U
Jorge Sampaoli U de Chile.

Los está esperando: Jorge Sampaoli analiza la opción de enfrentar a la U en la final de Copa Sudamericana
Pablo Milad declara la guerra contra la U.

Guerra desatada: Pablo Milad pierde la paciencia y le responde en duros términos a Michael Clark
Sebastián Vegas fulmina al arbitraje.

Sebastián Vegas carga sin filtro contra el arbitraje tras expulsión en Colo Colo: "se cagan en..."
Esteban Paredes recibe nueva denuncia.

Duro golpe en Primera B: ANFP fulmina a Santiago Morning por culpa de Esteban Paredes
Esteban Pavez está furioso en Colo Colo.

Está furioso: Esteban Pavez rompe el silencio tras repentina marginación en Colo Colo
Familia de María Elcira Contreras pide que se interrogue a nuevos testigos

Caso María Ercíra: ¿Quiénes son los nuevos testigos que podrían cambiar el rumbo de la investigación?
Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera

¿Fue un ajuste de cuentas? Destapan vínculo narco de Krishna Aguilera con el Guatón Beltrán

¡La sorpresa del torneo! El Master 1000 de Paris tiene su primer gran golpe
Figuras del gobierno responden a dichos de jefe de campaña de Evelyn Matthei

¡Los tildó de atorrantes! Gobierno respondió a fuertes dichos del jefe de campaña de Evelyn Matthei