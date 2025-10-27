¿Cómplice del crimen?: La acusación de la hermana de Krishna Aguilera contra la suegra de Juan Beltrán

Hermana de Krishna Aguilera acusa a suegra de Juan Beltrán

Por: Kevin Vejar

Antes de que se confirmara el fallecimiento de Krishna Aguilera, cuyo cuerpo fue encontrado en las últimas horas, la hermana de la joven de 19 años dio importantes detalles detrás de su desaparición, como lo sería la presunta implicación de la suegra de Juan Beltrán, principal sospechoso, en el crimen que conmocionó al país.

Así es, según indicó Cristal Aguilera en conversación con Contigo en la mañana, tanto la pareja del 'Guatón Beltrán' como la madre de esta podían saber lo que iba a ocurrir: "Yo la conozco. Ella tuvo una discusión con mi hermana antes de que ella se fuera hacia el sur, porque se supone que estaba en el sur".

"Esta niñita (pareja de Beltrán) era muy agresiva, y después se metía la mamá (suegra de Beltrán). La mamá igual trató súper mal a mi hermana", agregó para el matinal de Chilevisión, e incluso acusó que la mujer era partícipe de venta de drogas: "Ella igual se vincula a Juan Beltrán, porque le trabaja en los puntos".

"Los tatuajes se ven y todo es aceptado por la madre, la madre lo sabe, qué más vamos a pedir. Ella tiene que darle gracias a Dios que no fue su hija (quien murió). Si ella estuviera en mis zapatos, yo creo que haría lo mismo", profundizó Cristal, para luego destapar el hostigamiento que sufrió por parte de la mujer desde que arrancó la búsqueda.

Mensajes amenazantes

"Ella como que reía en mi cara, yo tengo las conversaciones, decía que yo estaba pa' la tele. 'Y si estai tanto pa' la tele, ¿por qué no decís toda la verdad?'", detalló sobre sus recientes diálogos con la mujer, aunque también reconoció los malos pasos de la víctima: "Verdad que yo he dicho siempre, mi hermana no era una blanca paloma".

"Yo siempre he hablado con la verdad, porque quiero llegar a mi hermana, y para llegar a mi hermana siempre se tiene que hablar con la verdad. Entre mentiras y mentiras, escondiendo cosas, no vamos a llegar a nada", finalizó Cristal Aguilera, y tan solo horas más tarde se confirmó el hallazgo del cuerpo de Krishna.

