"Si me llego a encontrar con él…": El sentido mensaje de padre de cabo Florido tras fuga de asesino de su hijo

Por: Catalina Martínez

El viernes 15 de agosto, Gendarmería reportó la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso. Entre los fugados se encuentra Juan González Quezada, acusado de ser el autor del homicidio del cabo David Florido Cisternas en 2022.

Tras la fuga del imputado, Juan Carlos Florido —padre del cabo Florido— compartió su reacción frente a la huida del criminal. El hombre relató que se enteró de la noticia a través de su esposa, quien le informó sobre la fuga.

“A mí me dejó bastante sorprendido, porque esta persona no tendría por qué haber estado en la cárcel de Valparaíso (...) La magistrada lo mantuvo en La Serena", detalló Juan Carlos. 

"Me imagino que porque la cárcel de La Serena es de alta seguridad, no así Valparaíso. Todos sabemos que en Valparaíso ha habido fugas... ¿Cómo el Poder Judicial puede estar tomando decisiones tan malas?", cuestionó Florido.

Consultado sobre si le ofrecieron medidas de protección tras la fuga del asesino de su hijo, señaló que "yo no he pedido ningún tipo de protección. Yo a esta persona no le tengo rabia, le tengo pena".

"Si me llego a encontrar con él, créame que voy a actuar con toda la rabia, la ira, que me embarga en estos momentos. Y si me toca a uno de los míos, con mayor razón. Pero no creo que lleguemos a eso, porque es una persona cobarde. Cuando mató a mi hijo, se escondió y estaba esperando salir del país. Ahora estará haciendo lo mismo", expresó. 

Al final, el padre del cabo Florido reveló no tener ningún antecedente sobre la actual ubicación del delincuente. Sin embargo, aseguró "conocer el perfil de cómo actúa. Y Carabineros lo tiene claro. Yo creo que no ha salido a ninguna parte. Está esperando que esto baje la intensidad y pueda aprovechar de escapar".

