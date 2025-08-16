Gobierno se pronunció tras fuga de tres reos de la cárcel de Valparaíso: Apuntan a serie de fallos

Por: Catalina Martínez

Tras la insólita fuga de tres reos, considerados de alta peligrosidad, desde la cárcel de Valparaíso, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, se pronunció al respecto. La autoridad admitió este viernes que la huida se produjo a raíz de múltiples fallas internas en el sistema penitenciario, las cuales facilitaron que los reclusos escaparan.

Los fugados fueron identificados como Juan Israel González Quezada, Jairo Adonis González Miranda y Claudio Alexander Fornes Vicuña. Todos ellos cumplían condenas por crímenes de alto impacto, entre ellos el homicidio del suboficial mayor David Florido y el de la fotógrafa Albertina Mariana Martínez Burgos.

Aunque la fuga derivó en la desvinculación inmediata de tres gendarmes y en el inicio de un sumario administrativo, el subsecretario advirtió que hechos como el ocurrido durante la madrugada no solo ponen en entredicho los protocolos y controles al interior de Gendarmería, sino que además representan un riesgo directo para la seguridad de la ciudadanía.

Medidas de seguridad tras la fuga

De acuerdo con las declaraciones de Muñoz, en la fuga de los reos “hubo una serie de eslabones previos que tienen que haber fallado para que se produjese en definitiva este escape”. Además, aseguró: “Estuve en la celda, es algo que no es inmediato -el corte de barrotes-, lo que requiere que haya fallado algún tipo de operativo respecto a la revisión”.

En ese sentido, afirmó que, pese al control de todos los penales en el país, hechos de violencia entre la población penal y situaciones complejas como la acontecida hoy son temas del más absoluto interés de la autoridad. “Hay fallas respecto a la segmentación, del control de elementos y fallas también de la vigilancia”, apuntó la autoridad.

Por otro lado, el director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, se refirió a las primeras medidas internas, donde confirmó los dichos del subsecretario. “Sin perjuicio de las garantías del debido proceso y lo que corresponde al sumario administrativo que ya está desarrollándose, se notificó al jefe del establecimiento (coronel), al jefe operativo (teniente coronel) y al jefe del sector desde donde se origina el escape (mayor) que serán reubicados, removidos de sus funciones actuales, al margen de medidas de mayor intensidad”, sostuvo. 

