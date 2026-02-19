¿Y no es él el jefe? Pablo Milad no queda conforme con el castigo a U de Chile: "Me dolió en el alma"

Pablo Milad se refiere al castigo de u de chile.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

¡Esperemos que no se cancele! La Roja informa de un nuevo amistoso de alto impacto
¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas

¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡IMPARABLE! Alejandro Tabilo sigue pisando fuerte en el ATP 500 de Río
Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

FOTOS | Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins saca ventaja en Copa Libertadores con un golazo
Kylian Mbappé recibe críticas de Chilavert.

Leyenda del fútbol se lanza contra Kylian Mbappé: "Habla de valores y vive con un travesti"
Colo Colo recibe portazo en el mercado.

¿Y si se concretaba? Revelan el desesperado llamado de Colo Colo a su principal objetivo del mercado
Lucas Cepeda se llena de elogios en Elche.

Lucas Cepeda comienza a hacer ruido en España: potente confesión de su DT y elogios de sus compañeros
Alexander Aravena tiene nuevo club.

¿Se olvida de La Roja? Alexander Aravena deja Gremio para continuar su carrera esta liga de menor nivel
Colo Colo no traerá más refuerzos.

Se resignan los hinchas: en Colo Colo pierden la paciencia y toman decisión final con su posible último fichaje

U de Chile recibió solo leves sanciones tras el grave comportamiento de sus hinchas en el Estadio Nacional, donde se enfrascaron en disputas con agentes de seguridad e incluso incendiaron las butacas del recinto. Incluso, Pablo Milad salió al paso para demostrar su descontento por lo blanda que fue la sanción.

Los azules sufrirán el cierre total de la Galería Sur del Estadio Nacional para el duelo con Deportes Limache, sector que será reabierto para los siguientes duelos ante Universidad de Concepción y Deportes La Serena. Eso sí, en estos dos últimos partidos solo podrán ingresar ahí hinchas mujeres, para menores de 12 años y hombres mayores de 65 años.

Pablo Milad descontento por castigo a U de Chile

Ante esta situación, el mandamás de la ANFP señaló que "yo creo que el castigo no fue tanto, fue solamente para llamar la atención y para decir cuidemos lo nuestro, cuidemos nuestro fútbol. A esa gente hay que denunciarla, hay que delatarla y sacarla a los estadios".

Quizás te pueda interesar: Leyenda del fútbol se lanza contra Kylian Mbappé: "Habla de valores y vive con un travesti"

U de Chile ya sabe la fecha de su castigo.
La U recibió un castigo que pudo ser mucho peor.

En esa misma línea, agregó que "las sanciones tienen que ser un ejemplo de tomar conciencia, que al estadio se va a ver un partido. (Ver los destrozos) Me dolió en el alma, es un estadio que amamos todos nosotros y lo comenzaron a quemar vándalos, personas que nunca más deberían entrar a los estadios".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Es así como Pablo Milad demostró toda su molestia por no quedar conforme con el castigo recibido por U de Chile después de que sus hinchas incendiaran el Estadio Nacional. Lo cierto es que los dirigentes azules esquivaron una bala importante ante una situación que harán todo lo posible por no volver a presenciar.

NOTAS DESTACADAS

¡Esperemos que no se cancele! La Roja informa de un nuevo amistoso de alto impacto
¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas

¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡IMPARABLE! Alejandro Tabilo sigue pisando fuerte en el ATP 500 de Río
Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

FOTOS | Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins saca ventaja en Copa Libertadores con un golazo
Kylian Mbappé recibe críticas de Chilavert.

Leyenda del fútbol se lanza contra Kylian Mbappé: "Habla de valores y vive con un travesti"
Colo Colo recibe portazo en el mercado.

¿Y si se concretaba? Revelan el desesperado llamado de Colo Colo a su principal objetivo del mercado
Lucas Cepeda se llena de elogios en Elche.

Lucas Cepeda comienza a hacer ruido en España: potente confesión de su DT y elogios de sus compañeros
Alexander Aravena tiene nuevo club.

¿Se olvida de La Roja? Alexander Aravena deja Gremio para continuar su carrera esta liga de menor nivel
Colo Colo no traerá más refuerzos.

Se resignan los hinchas: en Colo Colo pierden la paciencia y toman decisión final con su posible último fichaje
En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"

En medio de polémica por visita, Ejecutivo defiende gira de Boric a Rapa Nui: "No depende solo de la presencia del presidente"
Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día

Conmoción en Tomé: Conflicto entre padre e hijo terminó en brutal parricidio a plena luz del día
La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?

La apuesta que les salvó la vida ¿Qué hizo la pareja hallada con vida en cordillera de Atacama para sobrevivir?

¡Tiemblan los conciertos! La promesa de Natalia Duco para los estadios del país
¡Se lo llevaron frente a su pareja! El dramático secuestro en Independencia que exigía millonaria suma para liberar a la víctima

¡Se lo llevaron frente a su pareja! El dramático secuestro en Independencia que exigía millonaria suma para liberar a la víctima
Pablo Milad y futuro DT de La Roja.

VIDEO | ¿Un nuevo fracaso? Pablo Milad confirma amistoso cancelado de La Roja
Exfigura de La Roja y vieja obsesión de Colo Colo ya negocia con dos clubes chilenos

¡Un duro momento! Goleador de La Roja fue declarado en quiebra por múltiples deudas

¡Inicia su camino en Libertadores! Dónde y a qué hora ver el duelo de O'Higgins ante Bahía
¡Contra hermanas de Mara Sedini! Cibernautas destrozan a Gonzalo de la Carrera por desubicado comentario

¡Contra hermanas de Mara Sedini! Cibernautas destrozan a Gonzalo de la Carrera por desubicado comentario

¡Sólo por participar! La millonaria compensación para Sinner y Alcaraz en el ATP 500 de Doha