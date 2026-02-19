¿Y no es él el jefe? Pablo Milad no queda conforme con el castigo a U de Chile: "Me dolió en el alma"

U de Chile recibió solo leves sanciones tras el grave comportamiento de sus hinchas en el Estadio Nacional, donde se enfrascaron en disputas con agentes de seguridad e incluso incendiaron las butacas del recinto. Incluso, Pablo Milad salió al paso para demostrar su descontento por lo blanda que fue la sanción.

Los azules sufrirán el cierre total de la Galería Sur del Estadio Nacional para el duelo con Deportes Limache, sector que será reabierto para los siguientes duelos ante Universidad de Concepción y Deportes La Serena. Eso sí, en estos dos últimos partidos solo podrán ingresar ahí hinchas mujeres, para menores de 12 años y hombres mayores de 65 años.

Pablo Milad descontento por castigo a U de Chile

Ante esta situación, el mandamás de la ANFP señaló que "yo creo que el castigo no fue tanto, fue solamente para llamar la atención y para decir cuidemos lo nuestro, cuidemos nuestro fútbol. A esa gente hay que denunciarla, hay que delatarla y sacarla a los estadios".

La U recibió un castigo que pudo ser mucho peor.

En esa misma línea, agregó que "las sanciones tienen que ser un ejemplo de tomar conciencia, que al estadio se va a ver un partido. (Ver los destrozos) Me dolió en el alma, es un estadio que amamos todos nosotros y lo comenzaron a quemar vándalos, personas que nunca más deberían entrar a los estadios".

Es así como Pablo Milad demostró toda su molestia por no quedar conforme con el castigo recibido por U de Chile después de que sus hinchas incendiaran el Estadio Nacional. Lo cierto es que los dirigentes azules esquivaron una bala importante ante una situación que harán todo lo posible por no volver a presenciar.