Leyenda del fútbol se lanza contra Kylian Mbappé: "Habla de valores y vive con un travesti"

Kylian Mbappé recibe críticas de Chilavert.

Por: Fabián Marambio

La polémica por el supuesto ataque racista de Gianluca Prestianni contra Vinícis Jr. en la Champions League no ha dejado a nadie indiferente y ha salpicado a más de alguno. Es más, después de defender a su compañero de equipo, Kylian Mbappé ha recibido fuertes y cuestionables críticas respecto a su vida personal fuera del campo de juego.

El otro protagonista es José Luis Chilavert, leyenda paraguaya que suele generar más de una polémica cada vez que toma los micrófonos. El exarquero salió al paso para defender al cuestionado jugador argentino acusado de racismo pero, además, le dio un vuelco tremendo al tema al cargar contra Mbappé.

"Yo solidarizo con Prestianni. Vinícius es el primero que va e insulta todo. Mira a la cámara donde le dice cagón, cagón a Prestianni. Otra cosa, quien solidariza con Vinícius es Mbappé. Qué puede decir Mbappé", comenzó diciendo Chilavert en un Podcast.

Kylian Mbappé es fulminado por su vida personal

En ese sentido, el paraguayo agregó que “habla de valores y todo eso y él vive con un travesti. No es normal. Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero un hombre no es normal que viva con un travesti. Para eso hay una mujer, lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer".

A modo de conclusión, el exarquero dejó una frase digna de los años pasados. "El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono, el video, el fútbol está amariconado", dijo para cerrar.

