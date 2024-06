Pablo Herrera se refiere a violenta encerrona que vivió su polola: "Eran extranjeros…"

Para Zona de Estrellas, Pablo Herrera dio a conocer una violenta encerrona que vivió su pareja Karol Román mientras se trasladaba en su vehículo junto con sus dos hijos. En concreto el Herrera mandó un audio contando lo sucedido y aseguró que los protagonistas del hecho habían sido personas extranjeras que incluso amenazaron con un arma de fuego a la mujer.

“Fue una encerrona, tres chicos, al parecer extranjeros. Le pusieron una pistola en la cabeza, en el estómago. (Ella) andaba con los dos niños” señaló en el programa de espectáculos. Posteriormente procedió a relatar el actuar de los sujetos, mientras que Román contó lo sucedido a través de sus redes sociales.

¿Qué le ocurrió a la pareja de Pablo Herrera?

Sobre lo mismo Herrera, mencionó que “no lo podían sacar. El auto iba andando, la típica (situación) del terror”. El robo ocurrió en la calle Simón Bolivar a las 23:30 hrs. “Fuimos abordados por tres delincuentes, chicos, no eran muy grandes. Tenía la ventana un poco abajo, me amenazaron directamente con una pistola en mi cabeza y la frente" contó la mujer en redes sociales.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Me pidieron obviamente bajar, traté de mantener la calma. Al momento de bajar otra pistola más hacia mi estómago”, relató en las stories de la plataforma virtual. “Pedí por favor que quería bajar a mi hijo, que estaba atrás porque él venía durmiendo. Lo que más me decían que agachara la cabeza, que no los podía mirar, sino me mataban" agregó.

"Pedí sacar a mi hijo que se bloqueó, no podía salir al momento de querer sacarlo. Me amenazan nuevamente con la pistola y a mi hijo también, que nos van a matar” cerró la mujer. Recordemos que hace algunos meses Herrera declaró sobre el comercio ilegal en torno al Mercado Central que "hay que volver a hacer que ellos respeten (...) Córranle balas a todos (quienes no respeten las reglas), la policía tiene que hacer uso de ese derecho. Ojalá que se los piteen a todos".

Te puede interesar: Pablo Herrera habla sobre una posible carrera política: ¿Qué cargo le gustaría ocupar?