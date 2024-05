Pablo Herrera habla sobre una posible carrera política: ¿Qué cargo le gustaría ocupar?

El cantante Pablo Herrera estuvo invitado en el programa Podemos Hablar de CHV, en donde conversó con Julio César Rodríguez sobre sus dichos sobre el Mercado Central y la inmigración. En medio de la entrevista, el artista señaló que le encantaría ser parte de la política y de quienes tomas las decisiones en el país ya que considera que hay muchas cosas mal.

Además en el programa mencionó que “nosotros los chilenos la venimos cumpliendo hace mucho tiempo, nos costó mucho dejar de fumar en los espacios públicos, no botar los cigarros, la basura, para que venga gente con otra costumbre, ellos hacen su vida en las veredas, en Chile no se hace, no se parrillea en las veredas, hay lugares; se usa el jardín de la gente, por respeto”.

¿Pablo Herrera en la política?

En la instancia, reprodujeron las palabras del cantante sobre los inmigrantes y tras esto el conductor le preguntó directamente a Herrera si le gustaría ser parte del mundo de la política. “No lo descarto, creo que es una instancia en donde uno puede pelear por todas las cosas que se concreten, sé que es peludo” respondió el cantante sin pensarlo.

“¿Serías ministro de cultura?” le preguntó Rodríguez. “Yo encantado, sería feliz” complementó el cantante. Para luego señalar que le gustaría ser secretario de Estado de Evelyn Matthei. “Ojalá de la Evelyn Matthei, me encanta ella, la encuentro super eficiente y yo he estado con ella en diferente forma, y es muy simpática huevón, de verdad, la siento que es una persona muy honesta, que le haría un bien al país”.

“Tal vez, ahí se puede hacer muchas cosas no solo con la música, tu tienes la facultad de hermosear una ciudad, cachay, como el Barrio Yungay, que es super tranquilo ahora, que no matan a nadie, según Boric, cachay, según él se puede pasear por la Plaza Brasil sin ningún problema, claro si vas con escoltas, hace muy poco mataron gente, ahí están las casas que se están cayendo a pedazos de 100 años, que son una belleza, podrían llegar a un acuerdo con los dueños de arreglarlas, hacer hoteles” cerró Herrera.