“Pa’ los cantantes fachos y desclasados”: La potente advertencia de Pablo Chill-E a votantes de Kaiser y Kast

De cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo 16 de noviembre, el reconocido cantante urbano, Pablo Chill-E, lanzó una cruda advertencia. A través de sus redes sociales, el artista se dirigió a sus colegas que votarán por los candidatos de extrema derecha, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

“Que arda Troya ja, ja… Pero es verdad, pa’ todos los urbanos y respectivos equipos y la industria musical chilena PÓNGANSE VIVOS AHÍ. Hasta la vieja Matthei ya es peligrosa, pero no tanto como esos dos enfermos”, partió expresando el intérprete en su cuenta de X.

Además, compartió una imagen con un directo y potente mensaje. “Pa’ los cantantes fachos y desclasados, si quieren votar por alguien de la derecha que no sea por Kast ni Kaiser, con esos conchesumadres se acaban los shows, se acaban los municipales, se acaba todo, CTM. Pa’ que sepan, infórmense bien antes de votar”, sostuvo.

Posteriormente, continuó con sus reflexiones, señalando que sus compañeros no deberían temer expresar sus opiniones frente a los bots y detractores en redes sociales.

“Nadie se salva de la casta política“

Si bien aseguró que no se considera de izquierda ni de derecha, enfatizó que desea “que la vida sea más justa para todos”. Dentro de esa misma línea, expresó: “Es bueno salir de abajo, querer tener tu casita propia, salir adelante y darte tus lujitos, comprarte la nave que siempre quisiste, eso está súper bien, lo que está mal es olvidarse de dónde saliste al momento de conseguir todas esas cosas y empezar a mirar por debajo del hombro”.

Al final, Pablo Chill-E dejó su directa apreciación del escenario político: “Salga el que salga, va a tener que dejar titeretearse por la mano negra… nadie se salva de la casta política“.

Recordemos que, de acuerdo con la encuesta más reciente de Cadem, los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara serían, hasta ahora, quienes avanzarían a una segunda vuelta.