“Pa’ los cantantes fachos y desclasados”: La potente advertencia de Pablo Chill-E a votantes de Kaiser y Kast

Pablo Chille-E

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Emocionante! El relato de hincha de Universidad de Chile que cayó al vacío

¡Atención azules! Alianza Lima haría un pedido especial por fallo de la Conmebol

¡Sonríe la UC! Los millones que dejaría Marcelino Núñez en los cruzados por posible fichaje
Jeannette Jara

“Hay que ser muy picante”: El feo ninguneo a Jeannette Jara que dejó la escoba en Sin Filtros

¿Tienen similitudes? Comparan a Nicolás Córdova con Carlo Ancelotti por esta interesante razón

VIDEO: Maximiliano Falcón se vuelve viral por robarle un gol a Lionel Messi y hacerlo enfurecer

"Cifra histórica": El increíble nuevo valor que tiene Darío Osorio en el mercado

Por fin: Gabriel Suazo recibe esta excelente noticia en el Sevilla y deja atrás todos los males
Gonzalo Montes U de Chile vs Ñublense

Lo van a esperar: En U de Chile no se rinden y quieren recuperar a jugador crucial para el Superclásico
Maipú

“Es demasiado el miedo”: Vecinos de Maipú acusan violento modus operandi tras nueva ola de crímenes

De cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo 16 de noviembre, el reconocido cantante urbano, Pablo Chill-E, lanzó una cruda advertencia. A través de sus redes sociales, el artista se dirigió a sus colegas que votarán por los candidatos de extrema derecha, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

“Que arda Troya ja, ja… Pero es verdad, pa’ todos los urbanos y respectivos equipos y la industria musical chilena PÓNGANSE VIVOS AHÍ. Hasta la vieja Matthei ya es peligrosa, pero no tanto como esos dos enfermos”, partió expresando el intérprete en su cuenta de X.

Además, compartió una imagen con un directo y potente mensaje. “Pa’ los cantantes fachos y desclasados, si quieren votar por alguien de la derecha que no sea por Kast ni Kaiser, con esos conchesumadres se acaban los shows, se acaban los municipales, se acaba todo, CTM. Pa’ que sepan, infórmense bien antes de votar”, sostuvo. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

Posteriormente, continuó con sus reflexiones, señalando que sus compañeros no deberían temer expresar sus opiniones frente a los bots y detractores en redes sociales.

“Nadie se salva de la casta política“

Si bien aseguró que no se considera de izquierda ni de derecha, enfatizó que desea “que la vida sea más justa para todos”. Dentro de esa misma línea, expresó: “Es bueno salir de abajo, querer tener tu casita propia, salir adelante y darte tus lujitos, comprarte la nave que siempre quisiste, eso está súper bien, lo que está mal es olvidarse de dónde saliste al momento de conseguir todas esas cosas y empezar a mirar por debajo del hombro”.

Al final, Pablo Chill-E dejó su directa apreciación del escenario político: “Salga el que salga, va a tener que dejar titeretearse por la mano negra… nadie se salva de la casta política“.

Recordemos que, de acuerdo con la encuesta más reciente de Cadem, los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara serían, hasta ahora, quienes avanzarían a una segunda vuelta.

NOTAS DESTACADAS

¡Emocionante! El relato de hincha de Universidad de Chile que cayó al vacío

¡Atención azules! Alianza Lima haría un pedido especial por fallo de la Conmebol

¡Sonríe la UC! Los millones que dejaría Marcelino Núñez en los cruzados por posible fichaje
Jeannette Jara

“Hay que ser muy picante”: El feo ninguneo a Jeannette Jara que dejó la escoba en Sin Filtros

¿Tienen similitudes? Comparan a Nicolás Córdova con Carlo Ancelotti por esta interesante razón

VIDEO: Maximiliano Falcón se vuelve viral por robarle un gol a Lionel Messi y hacerlo enfurecer

"Cifra histórica": El increíble nuevo valor que tiene Darío Osorio en el mercado

Por fin: Gabriel Suazo recibe esta excelente noticia en el Sevilla y deja atrás todos los males
Gonzalo Montes U de Chile vs Ñublense

Lo van a esperar: En U de Chile no se rinden y quieren recuperar a jugador crucial para el Superclásico
Maipú

“Es demasiado el miedo”: Vecinos de Maipú acusan violento modus operandi tras nueva ola de crímenes
José Antonio Neme

“¿Están dementes?”: Neme protagoniza tenso round con Claudio Orrego donde cuestionó inacción del gobierno
Novibet

Apostar con inteligencia: Guía de Novibet para los aficionados al deporte
Maite Orsini

¡Tras polémica con Jorge Valdivia! El sentido descargo de Maite Orsini por duro castigo de su partido

¡Se mueve la nómina! Nicolás Córdova realiza un nuevo llamado a La Roja para septiembre
Jugadores Universidad de Chile

¡Comienzan a moverse! El plan secreto de Universidad de Chile en Copa Sudamericana
José Antonio Kast

“¿Retroceso? No: es un atropello”: Le llueven críticas a Kast tras polémica propuesta sobre indemnización en despidos

¡Se vienen las penas del infierno! Alertan fuertes sanciones para Universidad de Chile e Independiente

¡No están solos! El hermoso gesto de Universidad de Chile con sus hinchas heridos

¡Cero autocrítica! Presidente de Independiente vuelve a cargar contra Universidad de Chile
Metro de Santiago

“No me gustan los gays”: Viralizan indignante video de discriminación al interior del Metro de Santiago