“Hay que ser muy picante”: El feo ninguneo a Jeannette Jara que dejó la escoba en Sin Filtros

Jeannette Jara

Por: Catalina Martínez

Durante una nueva edición de Sin Filtros, el abogado Luis Mariano Rendón le respondió con todo a Francisco Orrego. Y todo luego de que este último lanzara un ácido intento de ninguneo contra la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara.

La feroz parada de carro se dio cuando el excandidato a gobernador por la RM afirmó: “En mi opinión, que no voy a callar, la única gracia que tiene Jeannette Jara es que es una bailarina”.

Las críticas de Orrego apuntan a la reiterada costumbre de la exministra de bailar durante sus actos de campaña, haciéndose viral en redes sociales y, al parecer, irritando a la oposición. “Su gracia es que baila cumbia, así de simple. La gracia que tiene sería para estar en Morandé con Compañía, en Detrás del Muro”, sentenció. 

Lo frenaron en seco

Frente a las deslenguadas palabras del militante de Renovación Nacional y habitual panelista de Sin Filtros, Luis Mariano Rendón no tardó en responderle con todo. “La picantería de Pancho Orrego como siempre. Oye, ella estudió Derecho y sacó la carrera en un tiempo bastante menor al tuyo, además estudió administración pública y tiene un magíster en gestión y gobierno”, replicó el profesional.

“Venir a decir que su única gracia es bailar, hay que ser muy picante. Sube un poquito el nivel, respeta a los televidentes y sube un poquito el nivel”, sostuvo en medio de las constantes burlas de Orrego. 

Más tarde, Rendón compartió el momento en su cuenta de X, donde recalcó su postura. "Toda la picantería de @PanchoOrregoG. Según él, la única gracia de @jeannette_jara es bailar. Mi candidata más que lo dobla en preparación académica y sacó adelante una reforma social importante que mejoró las pensiones, aislando a la derecha más retrógrada. #JaraPresidenta2026“, sentenció. 

Recordemos que Francisco Orrego viene de protagonizar otra polémica. El abogado lanzó fuertes comentarios contra Carlos Caszely, a quien tildó de “ignorante”, luego de que éste cuestionara el doble estándar de los medios sobre el trato que se le da a Jeannette Jara respecto del candidato republicano, José Antonio Kast. A raíz de este episodio, Pancho no solo se ganó una lluvia de críticas, sino que también sostuvo un tenso intercambio mediático con Guarello

