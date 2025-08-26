¡Siguen las alegrías! La buena noticia para Universidad Católica por el Claro Arena

El pasado fin de semana, Universidad Católica finalmente pudo hacer de local en su renovado estadio, el nuevo Claro Arena. El encuentro enfrentó al local ante un complicado Unión Española, donde los cruzados querían afianzarse en los puestos de copas internacionales, mientras que su rival buscaba salir de los puestos de descenso.

Una vez iniciado el encuentro, el cuadro cruzado salió con todo a demostrar su localía y tomar el protagonismo en el partido, donde al minuto 31', Fernando Zampedri hizo historia al anotar el primer gol en el Claro Arena y poner en ventaja a su equipo. Esto siguió así hasta en los descuentos del partido, Eduard Bello sentenció la victoria del local con su anotación al minuto 94'.

Con esta buena victoria por parte de Universidad Católica, los cruzados se ubican en la sexta posición del Campeonato Nacional, posicionándose de lleno en los puestos de copas internacionales y ya mirando hacia la parte alta de la tabla, donde si bien tienen aún un partido pendiente, se ve muy complicado alcanzar al líder, Coquimbo Unido.

Tras obtener su primera victoria en el Claro Arena, Universidad Católica ya se prepara para su próximo desafío nuevamente en condición de local ante Cobresal el próximo sábado desde las 17:30 horas. Es aquí donde esperan extender su buen racha de las últimas fechas y poder meterse en los primeros puestos del Campeonato Nacional.

Pero además de obtener su primera victoria en la historia, el Claro Arena sigue entregándole alegrías al cuadro cruzado, ya que ahora recibieron un importante reconocimiento. Desde la FIFA llegó la ceritificación Quality Pro que acredita que el recinto deportivo puede albergar partidos internacionales, ya sea de La Roja como del elenco universitario tanto en Copa Libertadores como Sudamericana.