La paradoja política de Ossandón: Senador ve a Kast como el camino de regreso para Boric

Senador Ossandón y su teoría sobre José Antonio Kast

Por: Catalina Martínez

Mientras los recientes sondeos demuestran un alza de Jeannette Jara en las preferencias presidenciales, el senador Manuel José Ossandón (RN) puso sobre la mesa una insólita teoría respecto al escenario político que involucraría al candidato republicano, José Antonio Kast.

En conversación con EmolTV, el parlamentario señaló que, dada la situación política actual, al Gobierno le resultaría favorable promover la postulación Kast, ya que esto podría abrirle el camino a un posible regreso de Gabriel Boric a La Moneda en el próximo ciclo presidencial.

A su juicio, las críticas que el mandatario ha lanzado contra Kast responden a ese interés estratégico. “Me da la impresión de que el Gobierno da bastante perdida a la candidatura de Jara y le conviene levantar a Kast… para que el presidente Boric vaya de nuevo, vaya a la reelección en cuatro años más", planteó.

El legislador además cuestionó que la cadena nacional se utilice con fines políticos, particularmente cuando sirve como plataforma para difundir mensajes o anuncios del Ejecutivo.

“Cuando se empieza a usar políticamente por cualquier cosa, terminan matando la gallina de los huevos de oro”, cuestionó, añadiendo que “creo que ahí el Presidente cometió un error de experiencia”. Según Ossandón, al reducir la discusión al conflicto entre Boric y Kast, se termina invisibilizando al resto de los actores del panorama político.

La predicción de Ossandón 

Respecto de la candidatura de Evelyn Matthei, representante de Chile Vamos, Ossandón afirmó que percibe la existencia de un “voto silencioso” que podría favorecerla, incluyendo a personas de la centroizquierda que públicamente aseguran respaldar a Jara.

En relación con un eventual balotaje frente a Kast, el senador subrayó que no solo le brindarían su apoyo, sino que también se movilizarían con todas sus fuerzas para asegurar su triunfo. Según el parlamentario, creen que es “muy complicado que el Partido Comunista esté en el Gobierno”.

