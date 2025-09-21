Estará este lunes: Por qué el presidente Gabriel Boric fue citado por la ONU por ultima vez

El presidente de la República, Gabriel Boric, emprenderá un viaje a Nueva York para intervenir en el 80° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, marcando su última participación como jefe de Estado chileno ante el principal foro mundial.

Según información oficial de Presidencia, en su discurso abordará los “principales desafíos globales como la defensa del derecho internacional, la protección de la democracia y los derechos humanos, además de impulsar el desarrollo sostenible”.

El mandatario chileno estará acompañado por una amplia comitiva que incluye al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y a las ministras de Desarrollo Social, Javier Toro; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; y del Medio Ambiente, Maisa Rojas. También viajarán parlamentarios como la senadora Alejandra Sepúlveda, los senadores Iván Moreira, Ricardo Lagos Weber y Matías Walker, además de la diputada Camila Rojas.

El miércoles 24, Boric liderará la segunda versión de la reunión de Alto Nivel “En defensa de la democracia luchando contra el extremismo”, instancia que contará con la participación de mandatarios internacionales, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Pedro Sánchez (España), Gustavo Petro (Colombia) y Yamandú Orsi (Uruguay), junto a otros líderes de gobierno. Esta actividad continúa el trabajo iniciado en 2024 por Brasil y España, con apoyo de Colombia, Uruguay y Chile, país anfitrión del encuentro preparatorio “Alto Nivel Democracia Siempre” en Santiago, en julio de 2025.

Además, Boric participará en el Evento Especial sobre Acción Climática, convocado por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, junto a Luiz Inácio Lula da Silva, en el contexto de los preparativos para la COP30, que se realizará en octubre en Belém, Brasil.

Durante su estadía, el presidente chileno sostendrá reuniones bilaterales con diversas autoridades y líderes internacionales, incluyendo a Guterres y a la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, con el objetivo de fortalecer relaciones y abordar temáticas de relevancia global.