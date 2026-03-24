¡Tras rechazo a candidatura de Bachelet! Oposición acusa intento de "cortina de humo" por histórica alza en las bencinas

Tras las expectativas puestas sobre la decisión final de José Antonio Kast respecto al respaldo del Ejecutivo a la postulación de Michelle Bachelet a la ONU, el presidente resolvió finalmente quitar el apoyo a la candidatura. Ante eso, la respuesta de la oposición no tardó en hacerse presente, donde varias figuras apuntaron a que el anuncio sería una “tapadera” sobre otra polémica que estalló esta semana: la inminente alza de las bencinas.

A través de una declaración oficial, la Cancillería comunicó que Chile decidió no respaldar la aspiración de la exjefa de Estado Bachelet para encabezar las Naciones Unidas, pese a que su nombre cuenta con el apoyo de gobiernos como los de Brasil y México.

“Hemos llegado a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”, señalaron en el escrito.

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Eso sí, —por “consideración” con la ex presidenta— añadieron que si decidiera avanzar con su candidatura “Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario”.

El contundente llamado de la oposición

Poco después del anuncio, varios rostros de la oposición se manifestaron a través de sus redes sociales, dejando en claro tanto su inconformidad con la decisión del Gobierno, como sus sospechas de una “cortina de humo” frente al alza de las bencinas.

Así lo manifestó, por ejemplo, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, quien sentenció: “El retiro de la candidatura de Bachelet es un error, pero con el cual el Presidente Kast pretende ‘tapar’ la grave situación que afecta a millones de chilenos(as) por el alza desmesurada de los precios de los combustibles. ¡No nos desvíen la atención!“.

A eso se sumó el diputado de la misma colectividad, Daniel Manouchehri, quien expresó: “Kast ‘anuncia’ lo que ya estaba decidido sobre Bachelet. No es noticia, es una bomba de humo para desviar la atención del bencinazo que golpeará el bolsillo de millones de chilenos”.

Por su parte, Diego Ibáñez, senador del Frente Amplio, fue todavía más explícito y arremetió diciendo: “Retirar el apoyo a Michelle Bachellet, poniendo en juego el prestigio internacional de nuestro país, para tapar el bencinazo que le hicieron a la clase media, es una vergüenza de talla mundial”.

En tanto, el militante del Partido Liberal y comentarista, Danilo Herrera, se centró de lleno en la presunta estrategia política: “Espero que la oposición no pise el palito y se de cuenta que esta es una jugada para que dejemos de hablar que Kast subió la bencina”.

El retiro de la candidatura de Bachelet es un error, pero con el cual el Presidente @kast pretende “tapar” la grave situación q afecta a millones de chilenos (as) por el alza desmesurada de los precios de los combustibles. No nos desvíen la atención!! pic.twitter.com/OaImomEvAv — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) March 24, 2026

Kast “anuncia” lo que ya estaba decidido sobre Bachelet. No es noticia, es una bomba de humo para desviar la atención del bencinazo que golpeará el bolsillo de millones de Chilenos. — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) March 24, 2026

Retirar el apoyo a Michelle Bachellet poniendo en juego el prestigio internacional de nuestro país, para tapar el bencinazo que le hicieron a la clase media es una verguenza de talla mundial. Una oportunidad que pondría a Chile en el centro del tablero mundial, debió haber tenido… — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) March 24, 2026

Espero que la oposición no pise el palito y se de cuenta que esta es una jugada para que dejemos de hablar que Kast subió la bencina. https://t.co/GG7Hd9XxBE — Danilo Herrera (@daniloherrerad) March 24, 2026

Sácate una bomba de humo, Goebbels.

. https://t.co/obs6szNcRd — Jorge Baradit Morales (@baradit) March 24, 2026

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