¡Increíble pero cierto!: La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton

La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos
Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

¡Exigió respeto a la soberanía chilena! La feroz respuesta del presidente Boric a polémica sanción de EE.UU. a funcionarios
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Ciclo cumplido?: La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile
VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres

VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Alerta en Macul!: Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U
Pancho Sagredo barre con Colo Colo por los precios para el Superclásico ante la U

"Vayan a ver los baños": Pancho Sagredo barre con Colo Colo por precios para el Superclásico ante la U
Los millones que promete Limache a su plantel si derrota a la U

¡Más que contra Colo Colo!: El millonario bono que promete Limache a su plantel si derrota a la U
¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

VIDEO | ¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

"¡Puros viejos como Vidal!" Las fuertes declaraciones de Reinaldo Sánchez por fichajes

Sin duda alguna, Everton de Viña del Mar protagonizó uno de los movimientos más inesperados del presente mercado de fichajes anunciando el arribo de Óscar Opazo, y ahora salió a la luz la increíble razón por la que el lateral descartó volver a Santiago Wanderers y firmó con el clásico rival de los 'caturros'.

Así es, tras abandonar Colo Colo, el jugador de 35 años por fin tiene nuevo equipo para esta temporada 2026, aunque nadie se imaginó que se pondría la camiseta 'ruletera' considerando su pasado en 'El Decano', club que lo formó, y en medio de la controversia se conocieron más detalles de esta mediática operación.

Fue Juan Cristóbal Guarello quien, en su programa La Hora de King Kong, destapó que el cuadro de Valparaíso sí esperaba el retorno del 'Torta', pero bajo insólitas condiciones: "¿Qué pasó realmente con Óscar Opazo? Lo que pasó fue que Reinaldo Sánchez pretendía que él fuera a jugar gratis a Santiago Wanderers, lo quería gratis".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Y tras ello, el excéntrico comunicador explicó que por la negativa del carrilero diestro fue que el presidente de Wanderers lo criticó e incluso ninguneó por su edad: "Como Opazo le dijo que no, Don Choco se enojó y se la tiró toda". "A esta altura, no lo vayan a sancionar, ¿qué le importa a él si no está ni ahí?", remató Guarello.

El complejo panorama de Opazo en Everton

Más allá de la polémica, lo único cierto es que Óscar Opazo se embarcó oficialmente en un importante desafío, pues con su jerarquía y experiencia, el lateral diestro intentará ayudar a Everton a revertir su paupérrimo arranque en la Liga de Primera, donde suma 0 puntos de 9 posibles y es colista absoluto del certamen.

Te puede interesar: "Vayan a ver los baños": Pancho Sagredo barre con Colo Colo por precios para el Superclásico ante la U

NOTAS DESTACADAS

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos
Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

Robaban a mansiones europeas: Detienen en Austria a banda criminal de chilenos que se hacían pasar por turistas

¡Exigió respeto a la soberanía chilena! La feroz respuesta del presidente Boric a polémica sanción de EE.UU. a funcionarios
La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile

¿Ciclo cumplido?: La desafiante respuesta de Francisco Meneghini mientras piden su salida de Universidad de Chile
VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres

VIDEO | “Van a saber quién es Helhue Sukni”: Reconocida abogada lanza fuerte amenaza contra responsables de robo a sus padres
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Alerta en Macul!: Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U
Pancho Sagredo barre con Colo Colo por los precios para el Superclásico ante la U

"Vayan a ver los baños": Pancho Sagredo barre con Colo Colo por precios para el Superclásico ante la U
Los millones que promete Limache a su plantel si derrota a la U

¡Más que contra Colo Colo!: El millonario bono que promete Limache a su plantel si derrota a la U
¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

VIDEO | ¡Cuidado abajo! Impactante colapso de grúa en Costanera de Puerto Varas paraliza tránsito y corta la luz

"¡Puros viejos como Vidal!" Las fuertes declaraciones de Reinaldo Sánchez por fichajes
VIDEO | Registran momento justo en que camión explota y onda expansiva cubre a las víctimas en Renca

VIDEO | Registran momento justo en que camión explota y onda expansiva cubre a las víctimas en Renca
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Quieren cuidarlo! La fuerte decisión de Colo Colo con lesión de Javier Correa
¡Sería obra del Tren de Aragua! Destapan espeluznante hallazgo enterrado bajo una casa en Estación Central

¡Sería obra del Tren de Aragua! Destapan espeluznante hallazgo enterrado bajo una casa en Estación Central
Octavio Rivero esfuerzo en la U.

¡Preocupación azul! Octavio Rivero enciende las alarmas en Universidad de Chile por lesión
“Gente quemada, entera, viva, sin ropa”: Sobrevivientes de explosión en Renca narran cómo escaparon del fuego

IMPACTO | “Gente quemada, entera, viva, sin ropa”: Sobrevivientes de explosión en Renca narran cómo escaparon del fuego

¡Esperemos que no se cancele! La Roja informa de un nuevo amistoso de alto impacto
¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas

¡Oposición hizo tajante llamado! Anuncian oficio contra el presidente Boric tras críticas por bono de metas
Alejandro Tabilo suma un nuevo triunfo en italia.

¡IMPARABLE! Alejandro Tabilo sigue pisando fuerte en el ATP 500 de Río
Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

FOTOS | Impactantes imágenes en Renca: Masiva explosión e incendio dejaron fatal saldo de víctimas

VIDEO | ¡Dieron el primer golpe! O'Higgins saca ventaja en Copa Libertadores con un golazo