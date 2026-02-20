¡Increíble pero cierto!: La insólita razón por la que Óscar Opazo no volvió a Wanderers y fichó por Everton

Sin duda alguna, Everton de Viña del Mar protagonizó uno de los movimientos más inesperados del presente mercado de fichajes anunciando el arribo de Óscar Opazo, y ahora salió a la luz la increíble razón por la que el lateral descartó volver a Santiago Wanderers y firmó con el clásico rival de los 'caturros'.

Así es, tras abandonar Colo Colo, el jugador de 35 años por fin tiene nuevo equipo para esta temporada 2026, aunque nadie se imaginó que se pondría la camiseta 'ruletera' considerando su pasado en 'El Decano', club que lo formó, y en medio de la controversia se conocieron más detalles de esta mediática operación.

Fue Juan Cristóbal Guarello quien, en su programa La Hora de King Kong, destapó que el cuadro de Valparaíso sí esperaba el retorno del 'Torta', pero bajo insólitas condiciones: "¿Qué pasó realmente con Óscar Opazo? Lo que pasó fue que Reinaldo Sánchez pretendía que él fuera a jugar gratis a Santiago Wanderers, lo quería gratis".

Y tras ello, el excéntrico comunicador explicó que por la negativa del carrilero diestro fue que el presidente de Wanderers lo criticó e incluso ninguneó por su edad: "Como Opazo le dijo que no, Don Choco se enojó y se la tiró toda". "A esta altura, no lo vayan a sancionar, ¿qué le importa a él si no está ni ahí?", remató Guarello.

El complejo panorama de Opazo en Everton

Más allá de la polémica, lo único cierto es que Óscar Opazo se embarcó oficialmente en un importante desafío, pues con su jerarquía y experiencia, el lateral diestro intentará ayudar a Everton a revertir su paupérrimo arranque en la Liga de Primera, donde suma 0 puntos de 9 posibles y es colista absoluto del certamen.

